Pete Alonso conecta sencillo de 2 carreras y Orioles diezmados por canjes vencen 3-1 a Angelinos

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Tyler O'Neill, de los Orioles de Baltimore, festeja con su compañero Pete Alonso luego de batear un jonrón en el duelo ante los Angelinos de Los Ángeles, el martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Cade Povich lanzó seis entradas sin permitir carreras en su primera apertura en casi tres meses por los Orioles, que traspasaron a Adley Rutschman, Taylor Ward, Tyler Wells y Dean Kremer en la fecha límite, pero siguen en la pelea por un pasaje de comodín a los playoffs.

Christian Franklin debutó en las Grandes Ligas, como titular en el lugar que antes ocupaba Ward en el jardín izquierdo, y anotó con el sencillo de Alonso en la tercera entrada ante el ex Oriol Grayson Rodriguez (3-4).

O’Neill bateó como emergente por el primer bate Dylan Beavers en la octava entrada frente a Mitch Farris y conectó su octavo jonrón de la temporada. Eso devolvió a Baltimore su ventaja de dos carreras después de que Los Ángeles se había aproximado a 2-1 en la parte alta, con un doble productor de Vaughn Grissom ante Andrew Kittredge.

El cubano Yennier Cano trabajó la novena entrada para su segundo salvamento. Baltimore (55-58) se colocó a 1 1/2 juegos de Cleveland en la puja por el último puesto de comodín de la Liga Americana, pero es uno de varios equipos que están unos cuantos juegos por debajo de .500.

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FUENTE: AP