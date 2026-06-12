Pese a temores tras lesión, Enciso juega de inicio por Paraguay ante EEUU

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Paraguayo Julio Enciso se queja de una lesión durante el encuentro amistoso ante Nicaragua el viernes 5 de junio del 2026. (AP Foto/Jorge Saenz) AP

La “Joya” Enciso se lastimó el 5 de junio, durante un partido amistoso ante Nicaragua. Los médicos de la selección habían revelado que el talentoso jugador del Estrasburgo presentaba una contusión muscular en el muslo derecho.

Cerca de los 22 minutos del encuentro ante los nicaragüenses, Enciso exhibió molestias en su pierna derecha, y tras renquear, se dejó caer en el campo.

En señal de frustración, el mediocampista dio un manotazo sobre el césped, para luego ser reemplazado. Salió entre llanto con la asistencia del carrito.

Pero Enciso apareció en la alineación definida por el técnico argentino Gustavo Alfaro para medirse con los coanfitriones de la Copa del Mundo.

Será el primer partido de este Mundial en Estados Unidos. México inauguró el certamen la víspera con un triunfo sobre Sudáfrica, mientras que Canadá disputó su encuentro inicial el viernes, empatando ante Bosnia y Herzegovina.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP