Pese a lesión en la muñeca, Antetokounmpo anota 30 y Heat vence a Jazz por 115-109

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Giannis Antetokounmpo, del Heat de Miami, festeja luego de encestar en el partido del martes 10 de noviembre de 2026 ante el Jazz de Utah (AP Foto/Tyler Tate) AP

El Heat también recibió una contribución de 14 puntos de Pelle Larsson, pero necesitó tapas de Klay Thompson y Bam Adebayo en los últimos instantes para asegurar su tercera victoria en sus últimos cuatro partidos.

Antetokounmpo se aplicó hielo en la muñeca derecha, que tenía esguinzada, con un vendaje voluminoso cuando estaba en el banquillo, pero la lesión no pareció molestarlo en la cancha. Encestó 12 de 21 disparos y capturó 11 rebotes.

Ahora tiene 21.836 puntos y superó a Gary Payton para convertirse en el 39º máximo anotador en la historia de la NBA.

A pesar de la novena derrota consecutiva del Jazz, dos adolescentes de Utah le dieron esperanza al equipo. El novato Darryn Peterson estuvo cerca de igualar su mejor marca personal (26) por segundo partido seguido, con 25 puntos, y Ace Bailey anotó 23.

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FUENTE: AP