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Peruanos se retratan junto a estatua hiperrealista de León XIV y esperan su pronta recuperación

LIMA (AP) — Decenas de peruanos se retrataban el martes junto a una estatua de tamaño real del papa León XIV en una plaza de Lima donde fue colocada por su constructor poco después que el Santo Padre se operó en un hospital de Roma para que le extirpen un nódulo pulmonar y a menos de un mes de su gira por Sudamérica.

Una familia se toma una selfi con una estatua de tamaño natural del papa León XIV, expuesta frente a una iglesia en el barrio de Barranco, en Lima (Perú), el martes 13 de octubre de 2026, un mes antes de la visita del papa al país. (Foto AP/Martín Mejía)
Una familia se toma una selfi con una estatua de tamaño natural del papa León XIV, expuesta frente a una iglesia en el barrio de Barranco, en Lima (Perú), el martes 13 de octubre de 2026, un mes antes de la visita del papa al país. (Foto AP/Martín Mejía) AP

Algunas personas, como Jacqueline Tapia, se persignaron cuando observaron la estatua hiperrealista de 1.75 metros de altura de Robert Prevost.

“Apenas me enteré de su cirugía me puse a orar y quiero que salga bien", dijo Tapia a The Associated Press. “Si debe postergar su viaje un poquito lo seguiremos esperando”, añadió.

“Tiene rostro de persona calmada, sus ojitos dan tranquilidad, pensé que era el papa en persona”, indicó la vendedora de helados Alicia Caso, de 25 años, quien en su niñez vivió en un convento de monjas. Caso comentó que todos quieren que León venga a Perú, pero que "más importante es su salud y que se recupere".

El creador de la estatua hiperrealista es el peruano Walter Huamán quien en dos décadas ha creado más de un centenar de esculturas de diversos personajes, entre ellos Sylvester Stallone, Diego Armando Maradona y otros de la historia local.

Huamán indicó que revisó cientos de fotos de diferentes perfiles de Prevost para poder elaborar la escultura que le ha demorado casi medio año, incluyendo detalles como los zapatos talla 42, el anillo dorado que lleva en el anular derecho e incluso los pequeños lunares de sus manos.

El artista indicó que usó silicona de grado médico en el rostro y las manos de la estatua de Prevost. “Los seres humanos no tenemos un rostro homogeneo, tenemos características, cicatrices, lunares”, comentó.

León XIV, de 71 años, visitará Sudamérica por primera vez en noviembre, en una gira que incluye Uruguay, Argentina y finaliza en Perú.

FUENTE: AP

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