Peruanos se retratan junto a estatua hiperrealista de León XIV y esperan su pronta recuperación

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Una familia se toma una selfi con una estatua de tamaño natural del papa León XIV, expuesta frente a una iglesia en el barrio de Barranco, en Lima (Perú), el martes 13 de octubre de 2026, un mes antes de la visita del papa al país. (Foto AP/Martín Mejía) AP

Algunas personas, como Jacqueline Tapia, se persignaron cuando observaron la estatua hiperrealista de 1.75 metros de altura de Robert Prevost.

“Apenas me enteré de su cirugía me puse a orar y quiero que salga bien", dijo Tapia a The Associated Press. “Si debe postergar su viaje un poquito lo seguiremos esperando”, añadió.

“Tiene rostro de persona calmada, sus ojitos dan tranquilidad, pensé que era el papa en persona”, indicó la vendedora de helados Alicia Caso, de 25 años, quien en su niñez vivió en un convento de monjas. Caso comentó que todos quieren que León venga a Perú, pero que "más importante es su salud y que se recupere".

Varios peruanos dudaban si el papa vendría a Sudamérica luego que el domingo Prevost anunció que sería sometido a una operación para extirparse un nódulo pulmonar. “Si Dios quiere que se postergue su viaje no tengo problemas", dijo Rogelio Vargas, de 80 años, quien miraba la estatua junto a su perro llamado Chester.

Además de la estatua de estilo hiperrealista se han construido otras dos en Perú inspiradas en el papa estadounidense que también tiene la nacionalidad peruana: una está en la ciudad de Chiclayo donde Prevost fue obispo entre 2014-2023 y otra será colocada a fines de octubre en la ciudad portuaria de Callao.

El creador de la estatua hiperrealista es el peruano Walter Huamán quien en dos décadas ha creado más de un centenar de esculturas de diversos personajes, entre ellos Sylvester Stallone, Diego Armando Maradona y otros de la historia local.

Huamán indicó que revisó cientos de fotos de diferentes perfiles de Prevost para poder elaborar la escultura que le ha demorado casi medio año, incluyendo detalles como los zapatos talla 42, el anillo dorado que lleva en el anular derecho e incluso los pequeños lunares de sus manos. El artista indicó que usó silicona de grado médico en el rostro y las manos de la estatua de Prevost. “Los seres humanos no tenemos un rostro homogeneo, tenemos características, cicatrices, lunares”, comentó. León XIV, de 71 años, visitará Sudamérica por primera vez en noviembre, en una gira que incluye Uruguay, Argentina y finaliza en Perú. FUENTE: AP