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Perú y Venezuela inician proceso progresivo de reanudación de relaciones bilaterales rotas en 2024

LIMA (AP) — Perú y Venezuela informaron el viernes en un comunicado conjunto que iniciaron “un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales" las cuales estaban rotas desde el 30 de julio de 2024.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una conferencia de prensa sobre la respuesta del gobierno ante los sismos consecutivos, en Caracas, Venezuela, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una conferencia de prensa sobre la respuesta del gobierno ante los sismos consecutivos, en Caracas, Venezuela, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

Ambas cancillerías acordaron que en una primera etapa reactivarán las relaciones consulares, como paso inicial a la reanudación plena de los vínculos bilaterales y para “asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”.

El 30 de julio de 2024, Venezuela rompió relaciones con Perú porque Lima reconoció al entonces candidato opositor Edmundo González como presidente electo en los comicios de ese mes frente al entonces mandatario Nicolás Maduro, quien fue depuesto a inicios de año por fuerzas militares de Estados Unidos y llevado a ese país para enfrentar acusaciones de narcotráfico. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria interina del país sudamericano.

El canciller peruano de esa época, Javier González-Olaechea, había indicado que Maduro deseaba “por la vía de una dictadura perpetuarse en el poder” tras realizar un “fraude” en los comicios de ese año.

Perú informó en 2024 que, tras la ruptura de relaciones con Venezuela, Brasil se iba a encargar de proteger los intereses de Perú en Venezuela así como la cooperación consular para los peruanos en ese país además de custodiar los locales diplomáticos peruanos, sus bienes y archivos.

La agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dijo en 2022 que los venezolanos en Perú constituyen casi el 3,5% de la población de unos 33 millones y que Lima —donde hay 1,1 millón de venezolanos— es la primera ciudad del mundo en cantidad de personas venezolanas desplazadas.

El representante de ACNUR en Perú, Federico Agusti, señaló en abril de 2022 que “si Lima estuviera en Venezuela sería la tercera ciudad de Venezuela con el mayor número de venezolanos”.

FUENTE: AP

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