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Perú: renuncia ministro de Defensa por desacuerdo con presidente sobre compra de aviones a EEUU

LIMA (AP) — El ministro de Defensa peruano renunció el miércoles por discrepancias con el presidente interino José María Balcázar sobre la postergación de la compra de 24 aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Balcázar dijo la semana pasada que al ser presidente interino no tiene “legitimidad” para endeudar a la próxima gestión, que asumirá a fines de julio, por 3.500 millones de dólares.

En una copia de la carta de renuncia a la que tuvo acceso The Associated Press, el ahora exministro de Defensa, Carlos Díaz, dijo que postergar la compra “podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”, sin dar más detalles.

Tras la decisión de Balcázar, el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, publicó en su cuenta de X que “si negocian de mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

Las compras precedentes de aviones de caza en la década de 1980 y 1990 estuvieron manchadas por escándalos de corrupción por los que fueron sancionados funcionarios y militares.

Tres candidatos presidenciales se disputan el pase a la segunda vuelta programada para el 7 de junio. El conteo de las actas de la primera vuelta presidencial muestra primera a la conservadora Keiko Fujimori, seguida del nacionalista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga.

Tanto Fujimori como López Aliaga se han mostrado de acuerdo con la compra de aviones y le han pedido a Balcázar que adquiera los F-16. Sánchez no ha opinado sobre el tema.

FUENTE: AP

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