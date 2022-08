Perú: renuncia el principal abogado del presidente Castillo

Benji Espinoza dijo en su cuenta de Twitter que los abogados no pueden ser juzgados “por quiénes defendemos sino cómo defendemos”. Más temprano había indicado a periodistas que se iba a demostrar que la primera dama Lilia Paredes “no tiene un céntimo mal habido, no tiene desbalance patrimonial” y que no le iban a “hallar ningún acto de lavado o que pertenece a una organización criminal”.