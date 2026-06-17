Perú envía helicóptero para rescatar a tres montañistas tras avalancha en nevado de los Andes

Compartir en:









El Ministerio del Interior indicó en X que coordinaba todos los recursos logísticos para atender la emergencia registrada en el nevado Tocllaraju, ubicado a 6.034 metros de altitud y caracterizado por estar rodeado de niebla y grietas.

La exigencia para un rescate aéreo fue solicitada por la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), una institución privada que reúne a guías expertos de montaña. El presidente de la AGMP, Beto Pinto, dijo a The Associated Press que a las 2:00 de la madrugada (0700 GMT) recibió una llamada telefónica de un montañista y guía peruano, Florentino Caldua, quien escapó de ser cubierto por la avalancha.

De acuerdo con la versión de Caldua, otros dos montañistas —el mexicano Daniel Navarro, de 45 años, y la canadiense Sandra Covone, de 33— fueron cubiertos por la nieve. Navarro es un guía mexicano de montaña con 26 años de experiencia, según su cuenta de Instagram, mientras Covone también es una montañista que ha escalado en varias partes del mundo.

El presidente de AGMP dijo que Caldua fue rescatado con vida por un primer equipo de rescatistas, mientras otro segundo grupo de rescatistas intentaba llegar hasta la zona de la avalancha para buscar al mexicano y la canadiense que quedaron cubiertos por bloques de nieve.

Pinto recordó que la AGMP ha exigido desde 2025 al gobierno peruano la presencia de un helicóptero bimotor que pueda aterrizar a 6.000 metros de altitud.

Tocllaraju, que en idioma quechua significa "trampa en el nevado", está ubicado en medio de una cadena de montañas llamada "Cordillera Blanca", a 30 kilómetros al noreste de Huaraz, capital de la región Ancash.

Eventos fatales, incluidas avalanchas, han ocurrido en varias ocasiones en los nevados de Perú. En 2024, la nieve derretida en un sector del nevado Huascarán, también en la “Cordillera Blanca”, mostró el cuerpo momificado de un estadounidense sepultado por una avalancha hace más de dos décadas en 2002. En el último medio siglo el cambio climático ha afectado a la “Cordillera Blanca” donde se ha derretido el 27% de su cobertura de hielo, según datos oficiales. Por décadas, entre mayo y septiembre, varias zonas con nevados en Perú son visitadas por montañistas de diversas partes del mundo. FUENTE: AP