Perú afirma que áreas cultivadas con hoja de coca se redujeron 5,8% en 2025

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La agencia antidrogas peruana DEVIDA indicó en un informe que en 2025 se monitorearon 24 zonas del territorio peruano y que en total se detectaron 84.546 hectáreas cultivadas con coca. El pico había sido en 2022 con unas 95.008 hectáreas.

Marcos Bravo, coordinador de DEVIDA, indicó que entre 2022 y 2025 la superficie cultivada de hoja de coca disminuyó un 11%, lo que evitó la producción potencial de 94 toneladas de cocaína.

Pese a la disminución existen una decena de zonas en Perú donde se incrementó el cultivo de cocales lideradas por los distritos de San Gabán, Kosñipata, Tahuamanu y Contamana, ubicados en el sureste y cercanos a Brasil y Bolivia.

La coca es utilizada para fabricar cocaína en la Amazonía peruana que luego sale del país en forma clandestina vía aérea, terrestre y marítima.

Las autoridades han indicado los últimos años que la criminalidad ha encontrado en la minería ilegal una actividad más lucrativa y menos castigada que el narcotráfico. En 2024 la fiscalía indicó que la minería ilegal movía 7.000 millones de dólares anuales, más que los 1.200 millones del narcotráfico.

Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la agencia antidrogas estadounidense DEA.

FUENTE: AP

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