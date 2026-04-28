Perros robot con cabezas de Musk y Zuckerberg recorren museo de Berlín en nueva muestra de arte

Los animales forman parte de una instalación interactiva del artista estadounidense Beeple (Mike Winkelmann), que se exhibe actualmente en la Neue Nationalgalerie de Berlín.

Cada imagen impresa muestra un fragmento de realidad transformado por la IA para asemejarse a la personalidad del perro o, dicho de otro modo, a la visión del mundo de la figura humana sobre sus hombros (es decir, el perro Picasso producirá imágenes de estilo cubista y el de Warhol, de arte pop).

Es un comentario sobre cómo nuestras percepciones están moldeadas por algoritmos y plataformas tecnológicas, escriben los organizadores de la exposición en la descripción del evento.

“En el pasado, nuestra visión del mundo estaba moldeada, en parte, por la forma en que los artistas veían el mundo”, declaró Beeple a The Associated Press. “La manera en que Picasso pintaba cambió cómo veíamos el mundo; la forma en que Warhol hablaba del consumismo, de la cultura pop, eso cambió la manera en que él veía esas cosas”.

Ahora, añadió el artista, nuestra visión del mundo está moldeada por multimillonarios de la tecnología que poseen algoritmos poderosos que deciden lo que vemos y lo que no vemos.

“Eso es una cantidad inmensa de poder que no creo que hayamos comprendido plenamente, sobre todo porque, cuando quieren hacer un cambio, no necesitan presionar a la ONU. No necesitan lograr que algo pase por el Congreso o por la Unión Europea; simplemente se despiertan y cambian estos algoritmos”.

Los perros también llevan cabezas con la propia imagen de Beeple.

Lisa Botti, la curadora de la exposición en Berlín, manifestó que la inteligencia artificial era uno de los fenómenos que más impactan nuestra vida hoy y que “los museos son los lugares donde la sociedad puede reflexionar” sobre esas transformaciones, por lo que quiso exhibir la obra de Beeple.

La obra, titulada “Regular Animals” (“Animales comunes”), se mostró por primera vez en Art Basel Miami Beach 2025.

Beeple es un diseñador gráfico de Carolina del Sur que realiza una amplia variedad de obras de arte digital. Es uno de los fundadores del movimiento “everyday” (“todos los días”) en gráficos 3D: durante años, ha creado una imagen diariamente y la ha publicado en internet sin faltar ni un solo día.

Según Christie’s, es el tercer artista vivo en alcanzar los mayores prescios en subasta, después de David Hockney y Jeff Koons.

Christie’s abrió las pujas en la primavera de 2021 por el collage digital de Beeple titulado “Everydays: The First 5000 Days”, y la venta terminó cerrándose por más de 69 millones de dólares. La casa de subastas describió la obra como “críticas de la sociedad moderna, el gobierno y las redes sociales” en forma de “futuros grotescos y distópicos, a menudo con celebridades como Donald Trump y Kanye West”.

Christie’s indicó que la venta marcó la primera vez que una gran casa de subastas ofrecía una obra exclusivamente digital con un token no fungible como garantía de su autenticidad, así como la primera vez que se utilizó una criptomoneda para pagar una obra en una subasta.

Los tokens no fungibles, conocidos como NFT, son identificadores electrónicos que confirman que un objeto de colección digital es real al registrar los detalles en un libro de contabilidad digital conocido como cadena de bloques o blockchain. Los tokens han arrasado recientemente en el mundo del coleccionismo en línea, como una derivación del auge de las criptomonedas.

En el evento Art Basel 2025, Beeple regaló a miembros del público las fotos “defecadas” por sus perros, acompañadas de un certificado que decía: “caca de perro 100% orgánica, sin OGM”. Algunas impresiones tenían códigos QR que daban acceso a NFT gratuitos, lo que en la práctica significaba que Beeple estaba regalando su arte digital para que la gente (a veces los propios sujetos de las fotos) pudiera monetizarlo.

——

Ciobanu informó desde Varsovia, Polonia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP