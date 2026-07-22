Periodistas instan a asociación de corresponsales a encarar a Trump en cena reprogramada

El presidente Donald Trump, hablando en la Sala Oriental de la Casa Blanca, es visto en una pantalla en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington, el 16 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

La primera cena se interrumpió en abril cuando un hombre armado abrió fuego en el Washington Hilton. La cena reprogramada, mucho más pequeña, se celebrará el viernes, con medidas de seguridad reforzadas, en el hotel Waldorf Astoria de la capital, anteriormente el Trump International Hotel.

La carta amplía otra similar emitida en abril, antes de la primera cena. Señala que desde entonces “los ataques del gobierno contra los periodistas y la libertad de prensa se han vuelto aún más flagrantes”.

La carta, organizada por la ex corresponsal de ABC News Lisa Stark y el productor Ian Cameron, cita en particular las recientes citaciones del Departamento de Justicia a periodistas de The New York Times que informaron sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el avión Air Force One regalado por Qatar. El departamento también ha citado registros telefónicos de periodistas e incluso a la madre de un reportero y a dos cónyuges.

La carta también menciona amenazas de Trump de revocar licencias a emisoras “que se nieguen a someterse a sus exigencias”.

“Nuestro mensaje a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca es ahora más urgente: defiendan con firmeza la libertad de prensa frente al Presidente, defiendan públicamente a los periodistas a los que ataca y comprométanse a resistir el esfuerzo concertado de su gobierno por socavar la Primera Enmienda”, afirma la carta.

Señala que la presidenta de la asociación, Weijia Jiang, ha definido el propósito de la cena como “celebrar la Primera Enmienda y el duro trabajo diario de los periodistas que la defienden”.

“Creemos que es hipócrita celebrar la Primera Enmienda frente al hombre que la ataca sin descanso”, sostiene la carta. “Instamos a la Asociación a condenar las acciones del gobierno desde el podio y a comprometerse a combatir todos los intentos de su gobierno por socavar este pilar fundamental de una democracia funcional”.

Múltiples firmantes

Los grupos que suscriben la carta son la Society of Professional Journalists, el Committee to Protect Journalists, la National Association of Black Journalists, la National Press Photographers Association, la Freedom of the Press Foundation, la Coalition for Women in Journalism, la Radio Television Digital News Association y el Media and Democracy Project.

También hay unos 520 firmantes individuales, principalmente periodistas retirados. Casi todos ellos también firmaron la carta de abril.

Trump ha dicho que asistirá a la cena reprogramada del viernes, y calificó el plan de seguir adelante con el evento como “una señal de fuerza y fortaleza”.

“Este anuncio es algo muy bueno, ya que no podemos permitir que los lunáticos cambien nuestra forma de vida, ni siquiera su programación”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Añadió que no ha decidido si pronunciará el discurso que tenía previsto originalmente, en el que iba a atacar a la prensa. “No sé si daré o no las mismas declaraciones bastante desagradables, al menos en lo que respecta a ciertas personas, pero pronto lo sabremos”, escribió. “En cualquier caso, ¡será una entrada ‘MUY’ codiciada!”

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP