Periodista yemení muere en atentado con coche bomba tras recibir advertencias

Mohamed Eida, corresponsal de las cadenas de televisión Al-Arabiya y Al-Hadath, respaldadas por Arabia Saudí, murió a última hora del miércoles cuando detonó un artefacto explosivo colocado en su automóvil en la ciudad portuaria de Mukala, en la provincia de Hadramout, según la emisora. La cadena indicó que las autoridades locales le habían advertido hace aproximadamente un mes que su vida corría peligro.

El cuerpo de Eida no ha sido devuelto a su familia, a la que las autoridades informaron que sería retenido a la espera de la investigación, según un familiar que pidió el anonimato por temor a represalias.

Rashad al-Alimi, presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del país —el órgano de dirección del gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí— confirmó la muerte y el atentado.

Al-Alimi no dio detalles sobre posibles responsables. Sin embargo, Al-Hadath informó que dos sospechosos habían sido detenidos y que las autoridades perseguían a un tercero. Citó fuentes no identificadas.

El Sindicato de Periodistas Yemeníes condenó el atentado como un ataque “terrorista” y lo calificó de flagrante violación de la libertad de prensa, al mostrar que el país sigue siendo inseguro para los periodistas.

Permitir que los responsables eludan la justicia alentaría más ataques de este tipo, amenazaría la seguridad de los periodistas y violaría las leyes nacionales e internacionales que garantizan la libertad de expresión, afirmó el grupo.

El enviado especial de la ONU, Hans Grundberg, también condenó el asesinato en un comunicado el jueves, en el que pidió la protección de los profesionales de los medios y acogió con satisfacción los “esfuerzos continuos para establecer los hechos, garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza pública”.

La víctima llevaba tiempo bajo presión

Según el sindicato de periodistas, Eida había huido anteriormente de la capital, Saná, hace algunos años después de ser perseguido por los rebeldes hutíes, que son las autoridades de facto en esa ciudad. En ese momento trabajaba como corresponsal para la emisora Alhurra, financiada por Estados Unidos, indicó el sindicato.

Al Arabiya informó que Eida se vio obligado a abandonar Saná rumbo a Adén después de que hombres armados intentaran detenerlo. La emisora señaló que esos hombres también allanaron su casa y robaron sus pertenencias, pero no identificó a los hombres armados. Eida se incorporó posteriormente a la cadena en la ciudad de Mukala.

Periodistas enfrentan peligros en Yemen

Yemen se ha visto fracturado por más de una década de guerra civil que comenzó cuando los hutíes, respaldados por Irán, tomaron Saná y gran parte del norte del país, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a exiliarse. Más tarde intervino una coalición liderada por Arabia Saudí e integrada por Emiratos Árabes Unidos para intentar devolver al gobierno al poder.

Según informes, más de 30 periodistas murieron en ataques aéreos israelíes contra los hutíes en Saná el pasado septiembre, como parte de una serie de ataques entre las fuerzas israelíes y el grupo respaldado por Irán, que afirmó que estaba atacando a Israel en respuesta a la guerra en la Franja de Gaza.

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El corresponsal Ahmed al-Haj en Adén, Yemen contribuyó con esta nota

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP