Periodista bielorruso sentenciado a nueve años de prisión, acusado de traición

TALLINN, Estonia (AP) — El periodista bielorruso Pavel Dabravolski fue declarado culpable el lunes de traición y condenado a nueve años en una prisión de máxima seguridad, según informaron activistas; es el quinto trabajador de los medios encarcelado en dos semanas en una implacable ofensiva del gobierno contra la libertad de prensa.

Foto sin fecha entregada por la Asociación de Periodistas de Bielorrusia muestra al periodista bielorruso Pavel Dabravolski. (Asociación de Periodistas de Bielorrusia via AP)
Dabravolski, que ha trabajado para medios internacionales y nacionales y ha ganado numerosos premios por su trabajo, fue hallado culpable durante un juicio a puerta cerrada en el Tribunal Municipal de Minsk, de acuerdo con la Asociación de Periodistas de Bielorrusia. El hombre, de 36 años, trabajó más recientemente para BelaPAN, que las autoridades bielorrusas han designado como extremista.

El presidente Alexander Lukashenko, que ha gobernado Bielorrusia durante más de tres décadas, se ha mantenido en el poder mediante una implacable represión de la disidencia.

Estallaron protestas masivas tras las elecciones de 2020, que fueron ampliamente denunciadas como fraudulentas. Más de 65.000 personas fueron arrestadas y miles fueron golpeadas. A raíz de las protestas, cientos de medios independientes y organizaciones no gubernamentales fueron cerrados y prohibidos.

La líder opositora exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya afirmó que Dabravolski estaba siendo blanco de “cargos inventados”.

“El único ‘delito’ de Dabravolski fue hacer su trabajo y cubrir las protestas de 2020 tras las elecciones robadas”, declaró Tsikhanouskaya. “Vemos que la cadena de represión dentro de Bielorrusia continúa sin freno”.

Activistas han reportado un fuerte aumento de la presión del gobierno sobre los trabajadores de los medios en Bielorrusia.

“La represión se está intensificando y la condena de Dabravolski muestra que las autoridades están aumentando la presión sobre los periodistas en un país que ya tiene la peor libertad de expresión de Europa”, indicó Andrei Bastunets, jefe de la asociación de periodistas, a The Associated Press.

El grupo afirma que 28 periodistas están encarcelados en Bielorrusia.

“Esto contradice la idea de que la situación de los derechos humanos en Bielorrusia supuestamente ha mejorado debido a la liberación de destacados presos políticos”, señaló Bastunets.

Bajo Lukashenko, Bielorrusia ha enfrentado años de aislamiento occidental y sanciones por la represión y por permitir que Moscú use su territorio durante la invasión de Ucrania. Recientemente ha buscado mejorar las relaciones con Occidente liberando a cientos de presos políticos.

Sin embargo, muchos más siguen tras las rejas, y la organización de derechos humanos Viasna estima que hay 1.140 presos políticos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

