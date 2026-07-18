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Pérez y Thomas conectan jonrones de 2 carreras para Reales que vencen 6-1 a Padres

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El venezolano Salvador Pérez y Lane Thomas conectaron jonrones para ayudar a los Reales de Kansas City a vencer el sábado por 6-1 a los Padres de San Diego.

Isaac Collins, de los Reales de Kansas City, celebra con sus compañeros después de su partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el sábado 18 de julio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)
Isaac Collins, de los Reales de Kansas City, celebra con sus compañeros después de su partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el sábado 18 de julio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Thomas pegó un jonrón de dos carreras de 421 pies hacia el jardín izquierdo ante Griffin Canning en la primera entrada y Pérez añadió un batazo de dos carreras, su 12do de la temporada, hacia el jardín central que puso el broche a la anotación en la sexta.

El doble productor de Jac Caglianone en la tercera entrada extendió su racha de hits a nueve juegos. Isaac Collins aportó un sencillo impulsor en la cuarta y Vinnie Pasquantino conectó un sencillo para ampliar a 14 juegos su racha embasándose.

Randy Dobnak permitió una carrera y cuatro hits en 4 1/3 entradas por los Royals. Daniel Lynch IV (3-2) lanzó dos entradas sin permitir carreras para acreditarse la victoria.

Canning (1-8) permitió cuatro carreras y cinco hits, con cuatro ponches, en 3 2/3 entradas.

El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó un jonrón solitario hacia el jardín izquierdo en la tercera, recibió dos bases por bolas y se robó una base. Tatis se ha embasado en 33 de sus últimos 36 juegos.

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