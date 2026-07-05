Pérez impulsa 2 y los Reales frenan una racha de 4 derrotas con triunfo 5-2 ante Filis

Lane Thomas (15), de los Reales de Kansas City, llega barrido al plato mientras el receptor Garrett Stubbs, de los Filis de Filadelfia, para anotar con un doble productor de dos carreras de Salvador Pérez durante la octava entrada del juego de béisbol de las Grandes Ligas, el domingo 5 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El venezolano Ávila (4-3) limitó a Filadelfia a una carrera en cinco entradas. Ponchó a cuatro y otorgó una base por bolas. Alex Lange lanzó la novena para conseguir su octavo salvamento.

Los Reales anotaron un par de carreras en la primera entrada cuando Lane Thomas conectó un doble de dos outs al jardín entre derecho y central. Michael Massey siguió con un sencillo impulsor.

Bryson Stott, de Filadelfia, extendió a 12 juegos su racha embasándose con un triple en la quinta entrada y anotó con un elevado de sacrificio de Gabriel Rincones Jr.

Isaac Collins, de Kansas City, abrió la quinta con un doble tras impugnar con éxito un tercer strike cantado por segunda vez en el partido. Anotó con un elevado de sacrificio al jardín central de Jac Caglianone.

Stott volvió a responder en la séptima con un sencillo abriendo la entrada. Avanzó con una jugada de selección y un error en el tiro, y luego anotó en otro out forzado.

El abridor de los Filis, Aaron Nola (3-6), ponchó a siete en siete entradas, incluidos los últimos tres bateadores a los que se enfrentó.

El venezolano Pérez sentenció el juego para los Reales con un doble de dos carreras en la octava entrada que remolcó a Bobby Witt Jr. y a Thomas.

Con una base por bolas en la sexta, Kyle Schwarber se ha embasado en 11 juegos consecutivos.

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FUENTE: AP