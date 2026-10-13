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Peralta y Hicks impulsan victoria 3-1 de Rays ante Guardianes para igualar la Serie de Campeonato

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — El dominicano Freddy Peralta lanzó seis entradas permitiendo cuatro hits, Liam Hicks conectó un sencillo productor de dos carreras tras un error defensivo del también dominicano José Ramírez y los Rays de Tampa Bay vencieron el martes 3-1 a los Guardianes de Cleveland para igualar 1-1 la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El pitcher de los Rays de Tampa Bay Freddy Peralta celebra el último out en la quinta entrada del juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Guardianes de Cleveland el martes 13 de octubre del 2026. (AP Foto/David J. Phillip)
El pitcher de los Rays de Tampa Bay Freddy Peralta celebra el último out en la quinta entrada del juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Guardianes de Cleveland el martes 13 de octubre del 2026. (AP Foto/David J. Phillip) AP

El Juego 3 de la serie al mejor de siete se disputará la noche del jueves en Cleveland.

Ramírez, cuyo jonrón de dos carreras en el Juego 5 de la serie divisional contra los Medias Blancas de Chicago ayudó a los Guardianes a convertirse en el 11.º equipo en remontar un 0-2 en una serie al mejor de cinco, jugó mal un rodado en la cuarta entrada que derivó en tres carreras sucias contra el novato zurdo Parker Messick.

El dominicano Junior Caminero recibió base por bolas para abrir esa entrada y el cubano Victor Mesa Jr. bateó para un out forzado en una jugada que inicialmente se marcó como doble play. Los Rays impugnaron las decisiones tanto en primera como en segunda, y se determinó que Mesa estaba quieto cuando una revisión de video revirtió la decisión de out del umpire de primera base Mark Ripperger.

Después de que Jonny DeLuca se ponchó, Chandler Simpson llegó quieto con un elevado chopper hacia el campocorto, y Mesa alcanzó la tercera base de pie cuando Ramírez no cubrió la almohadilla.

Ben Williamson siguió con un rodado que se escurrió por debajo del guante de Ramírez y entre sus piernas después de que la pelota golpeó el borde donde el césped artificial se une con la tierra del infield. El antesalista se quedó jugando profundo en lugar de atacar la bola.

Williamson llegó a segunda y Simpson avanzó a tercera. Hicks envió el siguiente lanzamiento al jardín derecho-central para poner el marcador 3-0, encendiendo a la multitud de 32.125 aficionados en Tropicana Field, que agitaba toallas y hacía sonar cencerros.

Peralta y tres relevistas no necesitaron más respaldo.

Con los aficionados coreando “¡Freddy! ¡Freddy! ¡Freddy!”, Peralta ponchó a seis para acreditarse la victoria. Salió encendido del montículo en la sexta entrada tras abanicar a Petey Halpin, que hizo swing a un cambio en cuenta de 3-2.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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