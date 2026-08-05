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Peralta sufre en su debut con Rays, pero Hicks pega grand slam en victoria sobre Rockies

DENVER (AP) — Ben Williamson anotó la carrera del desempate gracias a un lanzamiento descontrolado en la 11.ª entrada y Junior Caminero añadió un sencillo impulsor con dos outs para que los Rays de Tampa Bay se impusieran el martes 9-7 sobre los Rockies de Colorado.

El mexicano Jonathan Aranda abraza al dominicano Junior Caminero, su compañero en los Rays de Tampa Bay, luego de imponerse sobre los Rockies de Colorado el martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
El mexicano Jonathan Aranda abraza al dominicano Junior Caminero, su compañero en los Rays de Tampa Bay, luego de imponerse sobre los Rockies de Colorado el martes 4 de agosto de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Williamson, el corredor automático en segunda base, avanzó a tercera con un toque de sacrificio de Taylor Walls y llegó al plato en un lanzamiento descontrolado de Nick Frasso (0-1), quien hacía su debut en las Grandes Ligas.

Eso le dio a Tampa Bay una ventaja de 8-7 antes de que el cubano Yandy Díaz conectara un doble y anotara con el sencillo del dominicano Caminero.

El mexicano Jonathan Aranda conectó un sencillo de dos carreras ante el cerrador de los Rockies, Jordan Romano, para empatar el juego 7-7 en la novena.

Liam Hicks pegó un grand slam en su debut con los Rays ante el novato Gabriel Hughes para darle a Peralta una ventaja de 5-1 en la tercera. Hicks fue adquirido desde Miami el lunes, en la fecha límite de cambios. El 15.º jonrón del receptor fue el primer grand slam de Tampa Bay en esta temporada.

Peralta apenas trabajó 3 2/3 entradas, al permitir siete carreras y nueve hits. Tenía marca de 5-9 con efectividad de 4,99 antes de llegar el domingo, procedente de los Mets en un canje. El pitcher dos veces elegido al Juego de Estrellas estaba 0-4 en sus últimas siete aperturas con Nueva York y no gana desde el 14 de junio, cuando lanzó cinco entradas en una victoria 8-1 sobre los Bravos.

Mickey Moniak conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras por Colorado. El boricua Willi Castro sumó el 13.º jonrón de su carrera, la mayor cifra de su trayectoria: un batazo de dos carreras que puso a los Rockies arriba 7-5 en la cuarta.

Garrett Cleavinger (4-3) consiguió los dos últimos outs de la 10.ª para llevarse la victoria, y Bryan Baker ponchó a dos en una 11.ª sin carreras para lograr su 32.º salvamento en 35 oportunidades. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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