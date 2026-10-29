Pentágono acusa a general recién despedido de filtrar información delicada a los medios

Esta fotografía, proporcionada por el Ejército de Estados Unidos, muestra al general de división Brett Sylvia durante una ceremonia de cambio de mando de la 101ra División Aerotransportada en Fort Campbell, Kentucky, el 30 de mayo de 2025. (Sargento Timothy Jackson/Ejército de EEUU vía AP) AP

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyó al teniente general del Ejército Brett Sylvia como jefe de estrategia, planes y políticas del Estado Mayor Conjunto, informó un funcionario de defensa a última hora del miércoles. Por lo general, el general en ese cargo y su equipo son responsables de elaborar y coordinar planes militares tanto para el presidente del Estado Mayor Conjunto como para el presidente de la nación.

No se dio ninguna razón para el despido, el más reciente en una serie de destituciones o salidas de líderes militares bajo Hegseth. Sin embargo, un funcionario del Pentágono, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato, señaló luego en un comunicado que Sylvia estaba siendo investigado por acusaciones de compartir con periodistas información clasificada sobre la guerra con Irán, el conflicto entre Rusia y Ucrania y otros temas.

El comunicado sostiene que Sylvia no superó tres pruebas de polígrafo relacionadas con la filtración de información clasificada.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo en una publicación en redes sociales que el departamento “tomó las medidas de personal necesarias para proteger información delicada”, sin mencionar a Sylvia por su nombre. Añadió que el asunto fue remitido al Departamento de Justicia para una “posible acción legal adicional”.

No está claro por qué el Pentágono parece tener la intención de presentar cargos en tribunales civiles en lugar de juzgar al general en el sistema de justicia militar.

Sylvia no ha respondido a un mensaje de voz, mensajes de texto, correos electrónicos y un mensaje por LinkedIn enviados a cuentas y números que parecen pertenecerle.

Al ser consultado por periodistas el jueves sobre el despido de Sylvia, el presidente Donald Trump dijo: “Ella va a tener grandes problemas”, identificando erróneamente al general, que es hombre, como si fuera una mujer.

“Estamos buscando filtradores con mucha determinación”, manifestó Trump.

En un giro confuso, el Estado Mayor Conjunto también retiró el jueves un comunicado del día anterior en el que le deseaba lo mejor a Sylvia porque “tras una revisión adicional, determinamos que el comunicado no reflejaba adecuadamente todas las circunstancias”.

Un portavoz había dicho a última hora del miércoles que el Estado Mayor Conjunto extendía su “más profunda gratitud al teniente general Brett Sylvia y a su familia por sus 32 años de distinguido servicio a nuestra nación”.

La destitución de Sylvia del principal puesto de planificación militar del Pentágono se produce en un momento en que Trump sopesa reanudar ataques contra Irán en la guerra, que ya lleva ocho meses, tras las elecciones intermedias de la próxima semana. El funcionario del Pentágono, sin embargo, insistió en que Sylvia no era un “planificador central” del conflicto con Irán y afirmó que eso correspondía al Comando Central de Estados Unidos.

Antes de llegar al Estado Mayor Conjunto, Sylvia se desempeñó como comandante de la 101ra División Aerotransportada en Fort Campbell, Kentucky, hasta mayo de 2025, según su biografía oficial, que ahora ha sido retirada de internet. También había servido previamente como subdirector de la oficina que recientemente encabezó.

Sus condecoraciones militares incluyen seis Medallas Estrella de Bronce, incluida una por valor, y un Corazón Púrpura, lo que indica que resultó herido en combate.

El caso de Sylvia es la acusación más reciente de Hegseth contra altos funcionarios del Pentágono por filtraciones a los medios. El año pasado destituyó a tres asesores de su círculo cercano como parte de una investigación más amplia sobre filtraciones que incluyó pruebas de polígrafo.

En un comunicado conjunto compartido por el asesor principal Dan Caldwell, el trío protestó por el despido y afirmó estar “increíblemente decepcionado por la manera en que terminó nuestro servicio en el Departamento de Defensa. Funcionarios del Pentágono sin identificar han difamado nuestro carácter con ataques infundados cuando ya estábamos de salida”.

Hegseth nunca aportó más información sobre de qué se acusaba a los tres, y Caldwell posteriormente fue contratado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Bajo Hegseth, el Pentágono también ha llevado a cabo una serie de medidas para restringir el acceso de los medios, entre ellas exigir que los periodistas estén acompañados cuando se encuentren en instalaciones del Pentágono y declarar que su oficina de prensa era un espacio clasificado inaccesible para los periodistas.

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La periodista de The Associated Press Seung Min Kim contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP