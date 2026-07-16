Penei Sewell, elegido mejor tackle de la NFL por panel de AP

ARCHIVO - Foto del 14 de diciembre del 2025, el tackle ofensivo de los Lions de Detroit Penei Sewell camina al vestuario antes del juego de los Rams de Los Ángeles. (AP Foto/Kyusung Gong, Archivo) AP

La mejora de Sewell en la protección de pase la temporada pasada, cuando fue nombrado All-Pro por tercera campaña consecutiva, lo ayudó a ganarse los honores como el mejor tackle de la NFL por The Associated Press.

Un panel de ocho redactores de AP Pro Football clasificó a los cinco mejores jugadores en la posición de tackle, con selecciones basadas en su estatus actual de cara a la temporada 2026. Los votos de primer lugar valían 10 puntos. Los votos del segundo al quinto lugar valían 5, 3, 2 y 1 punto.

Sewell recibió tres votos de primer lugar y ganó la votación con 55 tantos. Tristan Wirfs, de Tampa Bay, obtuvo tres votos de primer lugar y terminó segundo con 44 puntos. Garett Bolles, de Denver, recibió los otros dos votos de primer lugar y quedó tercero con 28 unidades. Trent Williams, de San Francisco, fue cuarto y Jordan Mailata, de Filadelfia, fue quinto.

Lane Johnson, de Filadelfia; Laremy Tunsil, de Washington; Rashawn Slater, de los Chargers; Andrew Thomas, de los Giants; y Darnell Wright, de Chicago, también recibieron votos.

Sewell permitió presión en apenas el 3,3% de las jugadas de pase la temporada pasada, según Pro FootballFocus, para ubicarse segundo entre los tackles derechos y quinto entre todos los tackles. También fue el mejor bloqueador de carrera del juego en la posición de tackle como pieza clave del ataque terrestre de los Lions. El sólido rendimiento global de Sewell lo ayudó a ganar el premio como el mejor protector de la liga la temporada pasada por PFF.

Tras pasar la mayor parte de sus primeras cinco temporadas jugando por el lado derecho, Sewell volverá esta temporada a su posición universitaria como tackle izquierdo, ya que Detroit quiere que proteja el lado ciego de Jared Goff.

2. Tristan Wirfs, Buccaneers de Tampa Bay

Wirfs hizo el cambio del lado derecho al izquierdo en 2023 y se convirtió en el primer jugador en ser All-Pro en ambas posiciones desde que la AP comenzó a separar los puestos en 2016.

Wirfs ha destacado tanto en el bloqueo de carrera como en la protección de pase a lo largo de su carrera y ha sido seleccionado al Pro Bowl en cinco temporadas consecutivas. Se perdió el inicio de la temporada pasada mientras se recuperaba de una lesión de rodilla, pero rápidamente volvió a su nivel habitual.

3. Garett Bolles, Broncos de Denver

Bolles llegó a la NFL como selección de primera ronda en 2017 y necesitó algo de tiempo para convertirse en un tackle de élite. Pero Bolles ha sido el ancla de una de las mejores líneas ofensivas en los últimos años en Denver y obtuvo honores All-Pro por primera vez en 2025.

Bolles no permitió capturas y apenas 19 presiones durante la temporada regular de 2025, según PFF.

4. Trent Williams, 49ers de San Francisco

Williams todavía rindió a un alto nivel la temporada pasada a los 37 años, al recuperarse de un 2024 plagado de lesiones para ayudar a San Francisco a volver a los playoffs. Williams viene de su 12ª temporada elegido al Pro Bowl —la mayor cantidad para cualquier tackle ofensivo— y está a dos de igualar el récord del miembro del Salón de la Fama Bruce Matthews para un liniero ofensivo.

Williams integró tres equipos All-Pro consecutivos de 2021 a 2023 antes de que las lesiones lo limitaran a 10 partidos en 2024. Estuvo sano durante la mayor parte de la temporada pasada y jugó 16 encuentros por primera vez desde 2013, cuando volvió a ser un bloqueador de carrera dominante.

Su bloqueo de pase bajó un poco, con 40 presiones permitidas, la mayor cifra desde su temporada de novato con Washington en 2010, según PFF, pero sigue siendo un jugador de primer nivel en su posición.

5. Jordan Mailata, Eagles de Filadelfia

Mailata es una de las mejores historias de desarrollo en la NFL moderna. La exestrella australiana de rugby nunca había jugado fútbol americano antes de que los Eagles lo seleccionaran en la séptima ronda en 2018. Bajo la guía del entrenador de la línea ofensiva Jeff Stoutland, se ha convertido en uno de los mejores del juego.

Mailata obtuvo honores All-Pro del segundo equipo en 2024 y ha sido una fuerza estabilizadora en una de las líneas más consistentes de la NFL.

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FUENTE: AP