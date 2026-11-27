Pelicans vencen a Clippers 105-104 en cierre de grupo de la Copa NBA

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Zion Williamson y Trey Murphy III anotaron 25 puntos cada uno, y los Pelicans de Nueva Orleáns superaron el viernes 105-104 a los Clippers de Los Ángeles, en su cierre de la fase de grupos de la Copa NBA.