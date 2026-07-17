americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial ante Argentina

MADRID (AP) — El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, planea asistir a la final del Mundial del domingo contra Argentina, informó su despachó el viernes.

El presidente del gobierno español Pedro Sánchez acude al desfile militar por el Día de la Bastilla, el martes 14 de julio de 2026, en París (AP Foto/Thomas Padilla)
El presidente del gobierno español Pedro Sánchez acude al desfile militar por el Día de la Bastilla, el martes 14 de julio de 2026, en París (AP Foto/Thomas Padilla) AP

También se espera que el rey de España, Felipe VI, vea el partido en East Rutherford, Nueva Jersey.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también estará en la final. Sánchez y Trump han chocado repetidamente en el escenario diplomático mundial, incluso por la guerra con Irán, el gasto de España en la OTAN y el apoyo de Estados Unidos a la respuesta militar de Israel en Gaza a los ataques de Hamás de 2023.

El presidente argentino Javier Milei, aliado de Trump, no asistirá a la final, alegando superstición. Milei manifestó que la verá desde casa mientras la tres veces campeona Argentina intenta defender su corona mundial ante España, laa campeona de 2010.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Destacados del día

Bruno Rodríguez acusa a EE.UU. de guerra psicológica contra Cuba y advierte baño de sangre

Bruno Rodríguez acusa a EE.UU. de guerra psicológica contra Cuba y advierte "baño de sangre"

Trump lanza advertencia sobre Cuba: Muchas cosas van a suceder en los próximos dos meses

Trump lanza advertencia sobre Cuba: "Muchas cosas van a suceder" en los próximos dos meses

Cubano residente permanente en EE.UU. arrestado con cinco armas y casi 800 municiones en Tennessee

Cubano residente permanente en EE.UU. arrestado con cinco armas y casi 800 municiones en Tennessee

Cuba sube el precio del gas licuado y manufacturado en plena crisis energética y apagones

Cuba sube el precio del gas licuado y manufacturado en plena crisis energética y apagones

Qué es la 101.ª División Aerotransportada y por qué el Pentágono la contempla para una eventual operación en Cuba

Qué es la 101.ª División Aerotransportada y por qué el Pentágono la contempla para una eventual operación en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter