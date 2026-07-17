Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial ante Argentina

El presidente del gobierno español Pedro Sánchez acude al desfile militar por el Día de la Bastilla, el martes 14 de julio de 2026, en París (AP Foto/Thomas Padilla) AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también estará en la final. Sánchez y Trump han chocado repetidamente en el escenario diplomático mundial, incluso por la guerra con Irán, el gasto de España en la OTAN y el apoyo de Estados Unidos a la respuesta militar de Israel en Gaza a los ataques de Hamás de 2023.