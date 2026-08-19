Pecko poncha a 4 en su debut, Vázquez pega su 7mo jonrón y Astros superan 3-2 a Angelinos

El puertorriqueño Christian Vázquez, de los Astros de Houston, festeja en la cueva tras batear un cuadrangular ante los Angelinos de Los Ángeles, el miércoles 19 de agosto de 2026 (AP Foto/David J. Phillip) AP

Pecko, una selección de sexta ronda de Houston en 2023, ocupaba el noveno puesto en el sistema de los Astros según MLB Pipeline. El derecho de 23 años permitió tres hits, dos carreras y dio dos bases por bolas en 3 2/3 entradas.

Fue el 17mo abridor utilizado por los Astros esta temporada, lo que igualó un récord de la franquicia establecido en 1965.

El jonrón solitario del boricua Vázquez, su séptimo del año, puso a los Astros al frente en la tercera entrada.

Nick Allen bateó como emergente por el dominicano Jeremy Peña, quien fue golpeado en una mano por un sinker a 100 mph en la primera entrada. Los Astros informaron que tenía una contusión en la mano derecha.

En esa misma entrada, el mánager boricua Joe Espada fue expulsado tras discutir una decisión sobre un pelotazo.

El dominicano Denzer Guzmán puso a los Angelinos arriba en la cuarta entrada con lo que inicialmente pareció un jonrón de tres carreras. Pero la decisión se cambió a un doble de dos anotaciones debido a una interferencia de los aficionados.

El venezolano José Altuve empató el juego por Houston con un doble impulsor en la parte baja de la entrada, y Cam Smith puso a los Astros al frente con un elevado de sacrificio que permitió anotar al mexicano Isaac Paredes.

Bennett Sousa (1-1) se acreditó la victoria como relevista y Josh Hader logró su 18vo salvamento.

El dominicano Walbert Ureña (8-9) trabajó cinco entradas por los Angelinos, permitiendo tres carreras con tres hits y ponchando a siete.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP