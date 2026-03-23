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Paz exhorta a Kast a construir puentes en lugar de zanjas en frontrera entre Bolivia y Chile

LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente Rodrígo Paz convocó el lunes a su par de Chile José Antonio Kast a construir puentes en lugar de zanjas en un discurso por el Día del Mar en Bolivia en el que intentó trazar su visión de política internacional orientada a convertir a su país en un “nudo de distribución e integración” con sus vecinos fronterizos.

“Nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de integración económica dentro de nuestras cinco fronteras", destacó el líder centroderechista. La nación andina, que no tiene acceso al mar, comparte fronteras con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú.

Paz celebró la fecha en una base naval en la frontera con Brasil y que permite a Bolivia salir al Atlántico por la Hidrovía Paraguay-Paraná, un corredor fluvial que une ambos ríos.

“Chile nos hizo daño, pero siempre el futuro es mejor… la soberanía se defiende desarrollando y complementando las economías y las fronteras”, acotó Paz, quien en sus primeros cuatro meses de gestión ha buscado imprimir una visión pragmática de apertura económica internacional para romper, según dice, dos décadas de aislamiento durante los gobierno de izquierda.

Al día siguiente de asumir el poder en Chile, K ast ordenó construir zanjas en la frontera con Perú y Bolivia como parte de su plan “escudo fronterizo” para frenar las inmigración ilegal y el crimen organizado que, según las autoridades chilenas, han disparado la inseguridad en el vecino país.

La medida del presidente ultraconservador chileno generó críticas inmediatas en Bolivia.

El excandidato presidencial Samuel Doria Medina, actual aliado político de Paz en el Legislativo, dijo que Kast "comienza (su gobierno) cometiendo un error”, mientras que el expresidente Jorge Quiroga, quien perdió la segunda vuelta frente a Paz, afirmó que “con zanjas no se logra la integración regional”.

No obstante, después de años de ignorarse mutuamente las cancillerías de los dos países han comenzado a perfilar una agenda común. En el reciente foro entre países latinoamericanos y africanos, celebrado la semana pasada en Colombia, los cancilleres de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Chile, Francisco Pérez Mackena, acordaron impulsar una agenda bilateral para impulsar la “conectividad, integración fronteriza, comercio, migración, seguridad, recursos hídricos, hidrocarburos y energía”, según el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano.

Poco más de 800 kilómetros de una frontera desértica y porosa dividen a los dos países. De chile ingresa contrabando, autos ilegales y robados, mientras que desde Bolivia fluye droga y migrantes ilegales en tránsito a otras paises, según informes de las autoridades de ambos países.

Los dos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 1978. Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (2013-2018), que concluyó que Santiago no tiene obligación de negociar una salida al mar a favor de los bolivianos. Un 70% de las importaciones y exportaciones de Bolivia se movilizan por puertos chilenos.

FUENTE: AP

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