Paula Massola reaccionó desde Cuba tras enterarse de la muerte de su padre el actor Abel Rodríguez

Algunos dicen que tengo tus labios, y tu nariz, los que te conocían y han conversado conmigo me decían que les recordaba a ti, no lo sé, pero no lo dudo. Tengo q usar la imaginación, esa que dicen que también heredé de ti , para crear escenarios contigo donde te veo después de tanto tiempo, de pequeña aveces lo hacía: que aparecías en mi escuela, o q llegabas de sorpresa, o te visitaba yo, esos escenarios son llenos de anécdotas divertidas, quizás tu también los creaste en tu mente en algún momento… y quizás existen en algún lugar. Descansa papá paz y luz para tu alma te deseo con todo mi corazón. Ojalá donde estés leas esto