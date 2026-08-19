Paul y Pegula coronan gran día de EEUU en Cincinnati; avanza también argentino Tirante

Brilló también el argentino Thiago Tirante, quien había vencido a Novak Djokovic en la segunda ronda. Tirante se convirtió en el primer argentino en llegar a cuartos en Cincinnati desde Juan Martín del Potro en 2018, con un triunfo por 5-7, 6-4, 6-4 sobre Jakub Mensik.

Paul se recuperó tras perder el primer set para vencer al campeón de Roland Garros y primer cabeza de serie Alexander Zverev por 4-6, 7-6, 6-4, en un partido que se interrumpió casi 90 minutos por la lluvia durante el segundo set. El local se enfrentará a Flavio Cobolli en los cuartos de final.

Pegula resistió más que la rumana Sorana Cirstea para imponerse 6-2, 4-6, 7-5, y conseguir su 43ra victoria de 2026, la mayor cifra del circuito de la WTA. Es la cuarta aparición de Pegula en cuartos de final en Cincinnati.

En la fase siguiente, Pegula se medirá con otra estadounidense, Amanda Anisimova, quien derrotó a la campeona de Wimbledon Linda Noskova por 6-1, 6-4 también el miércoles.

La cuarta del ranking, Coco Gauff, venció a Marie Bouzkova por 6-3, 6-2. La estadounidense cometió seis dobles faltas, pero superó a Bouzkova en 1 hora y 33 minutos.

Madison Keys se convirtió en la cuarta estadounidense en alcanzar los cuartos de final con una victoria por 7-6, 6-4 sobre Xiyu Wang. Es la mayor cantidad de estadounidenses en llegar a cuartos de final en Cincinnati desde 2004.

Taylor Fritz, el estadounidense mejor clasificado que sigue en el torneo, derrotó al australiano Christopher O’Connell en sets corridos, 6-4, 6-3.

El anfitrión Brandon Nakashima venció a Nuno Borges por 6-3, 6-7, 6-3, y encadenó apariciones consecutivas en cuartos de final.

Iga Swiatek derrotó a la francesa Diane Perry por 6-3, 6-3 para ampliar su racha ganadora a nueve partidos. La polaca, campeona defensora, se enfrentará ahora a la segunda Elena Rybakina, quien aún no ha cedido un set.

Marta Kostyuk se recuperó para derrotar a la rusa de 19 años Mirra Andreeva por 4-6, 6-0, 6-2, y vengar la derrota que sufrió ante ella en las semifinales de Roland Garros.

Cobolli se recuperó para vencer a Rafael Jodar por 4-6, 6-4, 6-4, y alcanzar sus primeros cuartos de final en Cincinnati.

El estadounidense Frances Tiafoe y la primera cabeza de serie del cuadro femenino, Aryna Sabalenka, jugaban más tarde, con el programa retrasado por la lluvia.

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FUENTE: AP