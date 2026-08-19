Paul Skenes ha parecido terrenal en 2026. El as de los Piratas quiere seguir el plan

Paul Skenes, lanzador de los Piratas de Pittsburgh, labora en el juego del miércoles 19 de agosto de 2026 ante los Tigres de Detroit (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Pasar dos temporadas haciendo cosas que pocos lanzadores en la historia del béisbol han logrado —como hizo Skenes al ganar el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 2024 y el Cy Young en 2025 con un arsenal deslumbrante que a menudo era imposible de batear— tiende a elevar las expectativas. Quizá fue algo injusto para alguien que está a apenas unos meses de cumplir 24 años.

El imponente y notablemente maduro lanzador derecho es muy consciente del estándar que ha fijado al convertirse en uno de los rostros del deporte. Eso conlleva un peso, y él está decidido a cargarlo incluso cuando no es fácil.

Menos ahora. Y Skenes había hecho que todo pareciera fácil muchas veces desde su electrizante llegada.

Siente que hay motivos para ser optimista tras una labor de 4 1/3 entradas en la victoria del miércoles por 4-3 sobre Detroit —en particular, una recta que volvió a instalarse cerca de las 99 mph después de rondar las 95 en una derrota ante Miami la semana pasada. No obstante, sabe que todavía queda mucho por corregir tras otra salida en la que los resultados estuvieron apenas un poco desteñidos.

“He estado aprendiendo mucho y voy a seguir aprendiendo mucho. Sólo hay que seguir adelante”, enfatizó Skenes después de que su promedio de carreras limpias admitidas desmejoró a 3,95, más del doble de su marca de por vida de 1,96 cuando comenzó la temporada.

Skenes permitió tres carreras con cuatro hits. Repartió cuatro bases por bolas, para igualar su mayor cifra de la temporada, y recetó cinco ponches.

Colocó apenas 46 de sus 81 pitcheos en zona de strike. Aunque atribuyó el aumento de velocidad al descanso prolongado que recibió cuando los Piratas ajustaron su rotación durante el fin de semana, el hecho de que la pelota no se doblegue a su voluntad sigue siendo desconcertante.

El lanzador, que concedió cuatro o más boletos sólo cinco veces en sus primeras 77 apariciones ahora lo ha hecho en tres de sus últimas cuatro aperturas.

“Creo que las bases por bolas son frustrantes”, expresó. “Nadie quiere salir ahí y darle base por bolas a alguien. Nadie lo está intentando”.

Y, sin embargo, está ocurriendo. Colt Keith y el venezolano Gleyber Torres, de Detroit, negociaron pasaportes en la primera entrada, y aunque Skenes salió ileso del episodio, necesitó 24 lanzamientos para conseguir tres outs.

Es una de las razones por las que el manager Don Kelly fue a buscarlo después de que un sencillo impulsor de Torres, con un out en la quinta, le dio la ventaja a los Tigres. Skenes quedó cargando con la posible derrota —que habría sido la décima en 13 decisiones desde el 17 de mayo, un tramo en el que su efectividad es de 5,05.

Rafael Flores Jr. y Brandon Lowe conectaron jonrones en la novena para darles a los Piratas apenas su segunda victoria esta temporada en juegos que iban perdiendo después de ocho entradas.

Como la mayoría de quienes se dedican a lo suyo, Skenes es una criatura de hábitos; no ha cambiado mucho su meticulosa preparación y está tratando de “recordar qué es real y qué no”.

¿Y qué es real?

“Sólo números objetivos, ver el juego, la ejecución, todo eso”, explicó. “Nada de lo que viene de afuera”.

Es lo que está pasando “afuera” lo que tiene desconcertados a sus compañeros. Aunque recibió una ovación cálida, la habitual, cuando lo presentaron en el PNC Park, las críticas a su rendimiento han aumentado a medida que su bache se ha extendido hacia finales del verano. Incluso hubo comentarios negativos sobre el cuerpo de Skenes, quien apareció en una foto que se volvió viral la semana pasada.

La imagen lo muestra caminando junto a su novia Livvy Dunne en una playa de Miami.

“Creo que el mundo se ha malacostumbrado a quién es realmente Paul Skenes”, dijo Lowe. “Tuvo probablemente el mejor arranque de carrera para un abridor de la historia. Y ahora no es el mejor lanzador sobre la faz del planeta durante unos meses, y la gente estaba preocupada y aterrorizada”.

Lowe es uno de los muchos Piratas que no se incluyen en ese grupo. El veterano segunda base cree que lo que está pasando con Skenes es simplemente la naturaleza del béisbol que sigue su curso.

“Hay una razón por la que no va a haber un tipo que lance durante 10 años y gane 10 Cy Young”, señaló. “La gente se adapta, la gente se ajusta”.

Skenes pasó dos temporadas dominando a los rivales con una mezcla de potencia y precisión. La potencia ha bajado un poco. También la precisión.

Los bateadores se han aprovechado. Ahora le toca a Skenes responder.

Las bases por bolas son un problema, pero Skenes confía en que puede corregirlo. Y por accidentado que se sienta, la realidad es que todavía está entre los 10 primeros de las Grandes Ligas en ponches (171) y su efectividad actual aún se ubica entre las 40 mejores.

“Está en poco más de tres en lugar de uno y fracción, su cifra normal", dijo Lowe. “Eso sigue siendo bastante bueno”.

Sólo que no es realmente muy bueno. Aun así, con un viaje de nueve juegos como visitante que podría definir la temporada de Pittsburgh en el horizonte, Skenes espera haber tocado fondo a su manera y ascender pronto.

“Creo que es bueno simplemente tener mi cuerpo en un muy buen punto para el último mes más o menos de la temporada regular”, manifestó. “Y ojalá haya una cantidad considerable de entradas después de eso”.

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FUENTE: AP