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Paul Mendy firma doblete en debut como titular y Cagliari vence a Atalanta para alejarse de descenso

CAGLIARI (AP) — El adolescente senegalés Paul Mendy facturó un doblete en su primera titularidad con Cagliari, incluido el gol inicial a los 16 segundos, para encaminar el lunes al equipo de casa a una vital victoria 3-2 sobre Atalanta en la Serie A.

Paul Mendy celebra tras anotar un gol para Cagliari en el partido contra Atalanta en la Serie A italiana, el lunes 27 de abril de 2026. (Gianluca Zuddas/LaPresse vía AP)
Paul Mendy celebra tras anotar un gol para Cagliari en el partido contra Atalanta en la Serie A italiana, el lunes 27 de abril de 2026. (Gianluca Zuddas/LaPresse vía AP) AP

Fue un debut soñado como titular para el delantero de 19 años, que se incorporó al Cagliari el año pasado procedente del club senegalés AS Bambey.

Había disputado cinco partidos como suplente, todos en marzo y abril, y comenzó el encuentro en casa contra Atalanta con un impacto inmediato.

Mendy adelantó a Cagliari con un cabezazo a los 16 segundos y añadió el segundo a los ocho minutos.

Fue sustituido por lesión al descanso, momento en el que el marcador estaba igualado tras dos goles de Gianlucca Scamacca.

Pero la apuesta por hacer debutar a Mendy dio frutos para el técnico Fabio Pisacane. Gennaro Borrelli, quien reemplazó a Mendy, restableció la ventaja de Cagliari a los dos minutos de la segunda parte tras una gran jugada de Michael Folorunsho.

En virtud de la victoria, Cagliari, abrió una brecha de ocho puntos sobre la zona de descenso de la liga italiana.

También fue un golpe para las ambiciones de Atalanta de clasificarse a las copas europeas la próxima temporada. Con cuatro partidos por disputar, el club de Bérgamo marcha séptimo, a siete puntos de la Roma y Como.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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