Paul McCartney ayuda a Stephen Colbert a despedirse de "The Late Show" en un ambicioso final

Esta imagen, distribuida por la televisora CBS, muestra al conductor Stephen Colbert en el set de "The Late Show with Stephen Colbert", en Nueva York, el 18 de mayo de 2026. (Scott Kowalchyk/CBS vía AP) AP

En el arranque de su último programa, que se volvió más surrealista y absurdo a medida que avanzaba, Colbert destacó la “alegría” que él y su equipo sintieron al crear más de 1.800 episodios de “The Late Show”.

“La energía que nos han dado, sinceramente la necesitamos para haber podido hacer el mejor programa posible para ustedes durante los últimos 11 años", dijo Colbert. "Ustedes nos la dieron. Y nosotros se la devolvimos por completo”.

Colbert fingió que el papa León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, era su invitado final, pero se negaba a salir de su camerino porque no le habían proporcionado el tipo correcto de bocadillos, en concreto hot dogs.

McCartney entonces se ofreció como reemplazo, cruzando el escenario con paso decidido mientras el público gritaba. “Creo que serías el último invitado perfecto”, apuntó Colbert.

El músico británico contó que casualmente estaba por la zona, haciendo mandados. Le regaló una foto enmarcada de los Beatles en el Ed Sullivan Theater, el último hogar de “The Late Show”. Ambos conversaron sobre cuando los Beatles viajaron por primera vez a Estados Unidos en 1964, la creatividad, su nuevo álbum y la infancia de McCartney.

El monólogo de Colbert fue interrumpido por Bryan Cranston, Paul Rudd y Tim Meadows, quienes fingieron estar molestos por no ser el invitado final del presentador. “¿Sabes qué? Te has llevado lo que merecías", estalló Meadows. Otras celebridades entre el público que tuvieron momentos divertidos durante el último segmento “Meanwhile” de Colbert fueron Tig Notaro y Ryan Reynolds.

Más tarde, Colbert se unió a Elvis Costello, al antiguo director de la banda del programa, Jon Batiste, y al actual, Louis Cato, para una relajada interpretación de “Jump Up”, de Costello. Todos se sumaron a los músicos y a McCartney para la última canción de la noche, una interpretación de “Hello, Goodbye”.

Luego, empleados y el público —entre los que estaba la esposa de Colbert, Evie McGee Colbert— abarrotaron el escenario mientras Colbert le concedía a McCartney el honor de cortar la luz del edificio. A continuación, el teatro es absorbido por un vórtice y se convierte en una bola de nieve.

Entre los invitados de la última semana estuvieron Michael Keaton, Jon Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Steven Spielberg, David Byrne y Bruce Springsteen.

Colbert estuvo el miércoles por la noche en el otro extremo de su “The Colbert Questionnaire”, en el que se le preguntaron cosas como qué sándwich es el mejor y si las manzanas son mejores que las naranjas. Mark Hamill, Martha Stewart, Ben Stiller y Robert De Niro estaban entre los entrevistadores.

David Letterman, que era el conductor del programa cuando se estrenó en 1993, acompañó a Colbert en el tejado del teatro para arrojar los muebles del set, un guiño a una de las bromas clásicas de Letterman.

CBS anunció el verano pasado el final del programa, citando razones económicas, tras 11 temporadas. Pero Colbert era el líder de audiencia en la televisión nocturna. Muchos —incluido él— manifestaron su escepticismo acerca de que las repetidas críticas del presidente Donald Trump al espacio no fueran un factor. El nombre de Trump no se mencionó el jueves.

La decisión de cerrar el programa llegó después de que la empresa matriz, Paramount, alcanzara un acuerdo por 16 millones de dólares para resolver la demanda de Trump por una entrevista de “60 Minutes”, mientras esperaba la aprobación de su gobierno para una venta pendiente a Skydance Media. Colbert lo había calificado como “un gran soborno". El jueves, mostró un clip de un delfín haciendo chasquidos con el subtítulo: “Fue una decisión financiera”.

Durante el segmento “Meanwhile”, Colbert mencionó que el propietario de parte de la música usada en los especiales animados de “Snoopy” se había vuelto beligerante. Justo entonces, la banda empezó a tocar parte de esa música. “Oh, no, espero que esto no le cueste dinero a CBS”, comentó.

El programa final pareció verse empañado por fallas técnicas, con sonidos extraños y errores. Más tarde, Colbert se topó con el motivo en un segmento pregrabado: un agujero de gusano interdimensional que, según explicó amablemente el astrofísico Neil deGrasse Tyson, se abrió porque un programa líder de audiencia también podía ser cancelado.

Jon Stewart también hizo una aparición para explicar que el agujero de gusano era una metáfora, y Colbert se reunió con sus colegas de programas nocturnos Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, John Oliver y Seth Meyers. Elijah Woods estuvo presente para un chiste sobre “El señor de los anillos".

Los principales rivales de Colbert, “Jimmy Kimmel Live!” de ABC y “The Tonight Show with Jimmy Fallon” de NBC, emitieron repeticiones el jueves. Kimmel instó a los espectadores a sintonizar la despedida de Colbert y luego dejar de ver CBS.

La cadena cubrirá el hueco con “Comics Unleashed”, en el que varios comediantes compartirán historias. Su conductor, Byron Allen, ha prometido evitar la política.

La despedida de Colbert —que se extendió unos 17 minutos de más— fue ambiciosa de una manera en que otros finales de programas nocturnos de televisión no lo fueron. Johnny Carson cerró su etapa en “The Tonight Show” en 1992 sin invitados famosos, limitándose a ofrecer clips clásicos. Jay Leno tuvo a Billy Crystal y Garth Brooks en su adiós en 2014. Celebridades como Steve Martin, Chris Rock y Tina Fey participaron en la última lista Top 10 de David Letterman para un final de 2015 en el que Foo Fighters interpretó “Everlong”.

Las 11 temporadas de Colbert abarcaron el ascenso de Trump y su regreso a la Casa Blanca, la pandemia, la caída de Joe Biden, la invasión rusa de Ucrania, el ataque al Capitolio de Estados Unidos en 2021 y el auge de la Inteligencia Artificial.

“En un momento en que los algoritmos están moldeando tanto de lo que la gente ve, oye e incluso cree, Stephen ha sido un punto de referencia compartido por millones", dijo Pete Buttigieg, exsecretario de Transportes, en un video. "Su voz satírica, respaldada por lo que claramente es un profundo núcleo moral y un amor por este país, ha tenido la capacidad de atravesar el ruido y ayudarnos a mostrar quiénes somos como país”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP