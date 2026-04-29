Patti Smith es galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes

ARCHIVO - Patti Smith asiste al estreno de "Beetlejuice" durante la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia en Venecia, Italia, el 28 de agosto de 2024. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo) AP

El jurado destacó su “impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva”, así como su cualidad como una autora con “una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias”.

La artista, quien cumplirá 80 años en diciembre, dijo en declaraciones compartidas por la Fundación Princesa de Asturias que confía en asistir a la ceremonia de premiación el 23 de octubre en Oviedo. Señaló que el premio la hace sentir “rejuvenecida”.

“Espero llegar a Asturias unos días antes de la ceremonia”, señaló. “Se da la circunstancia que el próximo 20 de octubre se cumplirán 50 años de mi primer concierto en España”.

Smith, conocida como “la madrina del punk”, ha desarrollado su carrera en la poesía, la fotografía, el performance y la videoinstalación.

Saltó a la fama con Patti Smith Group en 1975 tras el lanzamiento de su álbum “Horses” el cual fue incorporado años más tarde al Salón de la Fama del Grammy.

Otros de sus álbumes son “Easter”, “Wave” y el éxito “Because the Night”, escrito en colaboración con Bruce Springsteen. Entre sus más recientes lanzamientos destaca el álbum “Banga” de 2012.

En 1972 publicó su primer poemario, “Seventh Heaven”, a este le siguieron obras como “The Coral Sea”, y “Auguries of Innocence”. También se destaca por los libros de memorias “Just Kids”, galardonado con el Premio Nacional del Libro de Estados Unidos, “Year of the Monkey” y “Bread of Angels”.

Smith nació en Chicago el 30 de diciembre de 1946. Entre otros galardones, ha sido nombrada Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España y es doctora honoris causa por la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

FUENTE: AP