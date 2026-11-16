Patriots: Drake Mayeestará fuera por tiempo indefinido por lesión de tobillo

El quarterback Drake Maye (10) de los Patriots de Nueva Inglaterra se retira lesionado durante el partido contra los Lions de Detroit, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Múnich. (AP Foto/Doug Benc) AP

Los Patriots intentan determinar si Maye necesitará cirugía en el tobillo, según la persona, que habló el lunes con AP bajo condición de anonimato porque el equipo no ha abordado la gravedad de la lesión.

Maye se quedó en Alemania y no regresó con el equipo tras la derrota ante Detroit el domingo, por lo que el entrenador Mike Vrabel describió como una decisión tomada “por precaución”.

Nueva Inglaterra, que ha perdido dos partidos seguidos y tres de sus últimos cuatro, tiene semana de descanso esta semana y no volverá a jugar hasta el 29 de noviembre, cuando visite a los Chargers de Los Ángeles.

Vrabel no quiso confirmar ni negar durante su conferencia de prensa del lunes que Maye estará fuera por un periodo prolongado. Pero sí indicó que se perderá más tiempo.

“No me lo imagino disponible cuando volvamos tras la semana de descanso”, expresó Vrabel.

Maye se lesionó el tobillo tras una captura de Aidan Hutchinson en el primer cuarto de la derrota 35-10 de los Patriots y no regresó. Vrabel comentó después del partido que a Maye le harían pruebas una vez en casa para determinar la gravedad de la lesión.

“Estará viajando de regreso aquí en breve, pero (el equipo) solo quería asegurarse de que todo estuviera bien para que pudiera viajar de vuelta y de manera segura”, señaló Vrabel más temprano el lunes durante su entrevista radial habitual con la emisora WEEI de Boston. “Y parece que lo está”.

El entrenador dijo el domingo que no consideró indebida la captura que lesionó a Maye: Hutchinson alcanzó a Maye y lo derribó por detrás.

“No voy a suponer que hubo algo ahí”, afirmó Vrabel. “Como haya ocurrido, no creo que haya sido algo intencional. Estoy seguro de que no lo fue. Eso es parte del juego”.

El quarterback suplente Tommy DeVito completó 12 de 24 pases para 81 yardas, con una intercepción y un pase de touchdown en el cuarto periodo a Lan Larison por Nueva Inglaterra, tras reemplazar a Maye.

Los Patriots apenas lograron 151 yardas totales en el día, su cifra más baja de la temporada. El único otro quarterback en el roster es Behren Morton, quien está en el equipo de prácticas.

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El reportero de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi en Tampa, Florida, contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP