Patriots: Brown y Stevenson se recuperan "bastante bien" de lesiones

El entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, Mike Vrabel, asiste a una conferencia de prensa antes de una práctica de fútbol americano de la NFL en Múnich, Alemania, el viernes 13 de noviembre de 2026, antes del partido entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Lions de Detroit el domingo. (Foto AP/Matthias Schrader) AP

Brown arrastra molestias problemas en el tobillo y la rodilla, mientras que Stevenson intenta recuperarse de una lesión de rodilla a tiempo para el dueloi contra los Lions de Detroit en Múnich.

Al hablar el viernes con los medios en las instalaciones del Bayern Múnich antes del entrenamiento, Vrabel fue consultado sobre la evolución de las lesiones de Brown y Stevenson.

“Con base en lo de ayer, creo que bastante bien”, señaló el entrenador. “De nuevo, todavía tenemos que pasar por hoy y ver cómo progresan”.

Stevenson, el principal corredor del equipo, fue restringido en la práctica ligera del jueves después de que el equipo llegó a Baviera. Se lesionó en la derrota de la semana pasada ante los Packers de Green Bay y no entrenó el miércoles antes del vuelo nocturno.

“A estas alturas de la temporada, 10 semanas seguidas sin descanso, prácticamente no hay nadie ahí afuera que esté al 100%. Tenemos que darnos cuenta de eso, tenemos que reconocerlo, pero también tenemos que encontrar maneras de hacer nuestro trabajo", indicó Vrabel.

Brown, la principal incorporación del equipo en la temporada baja, suma apenas nueve recepciones para 101 yardas en lo que va de una temporada lastrada por lesiones. También se entrenó con restricciones esta semana.

"Cuanto más podamos recuperar a todos, creo que más contribuye a lo que sentimos que queremos ser como equipo”, expresó Vrabel. “Un solo jugador ciertamente no marca la diferencia, pero cuanto más podamos recuperar a los muchachos, es emocionante; las piezas pueden empezar a construirse y a encajar.

“Veremos cómo van las cosas hoy”, continuó. "Ojalá esos muchachos que no han estado con nosotros o quizá se lastimaron la semana pasada puedan estar disponibles”.

Antes de viajar el miércoles por la noche, los Patriots descartaron al guardia izquierdo Ben Brown (rodilla), al cornerback Carlton Davis III (rodilla) y al corredor TreVeyon Henderson (enfermedad).

Henderson dijo la semana pasada que pasó varios días en el hospital sometiéndose a pruebas para determinar la causa de síntomas neurológicos inexplicables que han afectado su fuerza y coordinación.

“Yo hablo con TreVeyon todos los días”, indicó Vrabel. “Como todos los demás que no están disponibles, está trabajando duro para volver. Cuándo será eso, no lo sé. No tengo un plazo”.

Vrabel reiteró que quiere que sus jugadores tengan la actitud correcta.

“Hablamos de muchas cosas que no requieren talento ni habilidad. Hablamos de espíritu competitivo, hablamos de comunicación, hablamos de dureza, hablamos de nuestra actitud”, explicó. “Hay muchas cosas que puedes hacer que no requieren habilidad y que, con suerte, pueden ayudarnos a ganar. Esas son algunas cualidades que estamos tratando de construir”.

Provocar pérdidas de balón es clave. “Tenemos que encontrar a algunos tipos que puedan ir y quitarle el balón al otro equipo — desviar un pase, golpear a alguien lo suficientemente fuerte como para que suelte el balón. Hay muchas maneras de hacerlo. Empieza por, con suerte, afectar al quarterback”, afirmó.

Los jugadores no estarán bajo llave durante su estancia en Múnich.

“No voy a sentarme ahí a hacerles de niñera y hacer que se sienten en un círculo y se tomen de las manos”, dijo Vrabel. “Son hombres adultos”.

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FUENTE: AP