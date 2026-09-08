Patrick Mahomes podría ser titular en el primer juego de la temporada de los Chiefs

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, manifestó el martes que espera que el dos veces MVP realice el primer saque apenas nueve meses después de romperse ligamentos en la rodilla izquierda. Mahomes ha participado en todas las prácticas de la pretemporada y del campamento de entrenamiento, aunque se quedó fuera de los tres partidos de pretemporada, y ha dicho desde el principio que su objetivo era estar listo para la Semana 1.

“A menos que surja algo aquí en los próximos días”, comentó Reid, “lo más probable es que él sea el que esté ahí afuera”.

Kansas City viene de una desastrosa temporada de 6-11 que tocó fondo el 14 de diciembre, en los últimos minutos de una derrota ante los Chargers. Mahomes estaba improvisando cerca de su propia banda cuando el ala defensiva de Los Ángeles Da’Shawn Hand lo hizo girar y lo derribó, lo que finalmente le rompió tanto el ligamento cruzado anterior (ACL) como el ligamento colateral lateral (LCL) de la rodilla.

En lugar de pasar tiempo en su casa de Texas, como suele hacer en la temporada baja, Mahomes se quedó en Kansas City y continuó trabajando con la fisioterapeuta de los Chiefs, Julie Frymyer. Terminó pasando la mayor parte de sus días en las instalaciones de práctica —viendo partidos del Mundial, según parece— mientras dedicaba el tiempo necesario para estar en el campo al inicio de los entrenamientos voluntarios de verano.

Mahomes recibió el alta médica la semana en que comenzó el campamento de entrenamiento para practicar a plena intensidad. Y aunque le habría encantado jugar en uno de los tres partidos de pretemporada de los Chiefs, el plan siempre fue reservarlo para los encuentros que importaban.

“Ha mostrado todo ahí. No se ha perdido ni un día, como ustedes saben”, les dijo Reid a reporteros locales. “Ustedes lo han visto ahí afuera, así que saben cómo se ve: corriendo y haciendo lo suyo. Salvo por llevar una rodillera en la pierna, todo se ve normal. Está corriendo igual que siempre, lanzando el balón igual que siempre”.

La única vez que Mahomes llegó a una temporada sin haber jugado un solo saque en la pretemporada fue en 2020, cuando se canceló toda la serie de partidos de exhibición por la pandemia. Abrió la temporada lanzando tres pases de touchdown en una victoria sobre los Texans.

“Creo que lo estamos viendo y esperamos a alguien que esté al 100%, alguien que se mueva bien según el metraje limitado que se puede obtener”, señaló el entrenador de los Broncos, Sean Payton. “Nuestro enfoque ha sido prestar mucha atención a lo que hemos visto históricamente en video, a cómo lo defendemos no solo a él sino a su equipo. Así que ese ha sido el enfoque”.

Aunque Mahomes estará en el campo contra Denver, probablemente no lo estará su protector preferido por el lado ciego. Reid calificó como poco probable que el tackle izquierdo Josh Simmons esté disponible por una lesión de espalda, lo que dejaría al novato Khalil Benson, que firmó fuera del draft, como titular en su lugar.

Benson llamó la atención hasta que los Chiefs lo llevaron a la ciudad para un minicampamento de novatos, y Kansas City lo contrató para que siguiera trabajando este verano.

Benson subió rápidamente en la tabla de profundidad, y estaba como titular de tackle derecho antes de que Simmons se lesionara.

Ahora, su debut será protegiendo el lado ciego de Mahomes —que viene de una lesión de rodilla— contra una temible presión al pasador de Denver.

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FUENTE: AP