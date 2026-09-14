Patrick Mahomes brilla con su rodilla operada en paliza inaugural de Chiefs a Broncos

Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs de Kansas City, salta al campo de juego previo al inicio del partido de la NFL contra los Broncos de Denveer, el lunes 14 de septiembre de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley) AP

Después de que su primera escapada hasta la zona de anotación fuera anulada por una infracción, el quarterback de los Chiefs volvió a despegar en la jugada siguiente, esprintando por el corazón de una de las mejores defensas de la NFL para una carrera de touchdown de 15 yardas. Y eso marcó el tono del resto de la noche, ya que Kansas City vapuleó 31-10 a los campeones reinantes del Oeste de la AFC.

Mahomes sumó 184 yardas y dos touchdowns por pase, además de una anotación por tierra que igualó la carrera de TD más larga de su carrera en un partido de temporada regular.

Desde luego, no pareció verse frenado por la rodillera que llevaba en la rodilla izquierda.

Se cumplieron nueve meses exactos desde que Mahomes se rompió dos ligamentos de esa rodilla, cuando lo hicieron girar y cayó al suelo frente a la banca de los Chiefs en los minutos finales de una derrota ante los Chargers. Los Chiefs ya iban camino a quedar eliminados de la contienda por la postemporada, pero la lesión de su mayor estrella los hundió a un punto más bajo que pocos habrían podido imaginar.

Se operó al día siguiente en Dallas y de inmediato comenzó el proceso de rehabilitación. Pasó el verano en Kansas City, viendo partidos del Mundial por televisión mientras trabajaba con la preparadora física de los Chiefs, Julie Frymyer, en las instalaciones de práctica del equipo, en lugar de retirarse a su casa en Texas, donde por lo general pasa buena parte de su tiempo libre con su familia.

Mahomes fue alcanzando metas tan rápido que estuvo en el campo desde el inicio de los entrenamientos voluntarios de verano.

Recibió el alta para participar plenamente en el campamento de entrenamiento la semana en que el equipo se presentó en la Universidad Estatal de Missouri Western.

Y aunque no jugó en ninguno de los tres partidos de pretemporada, el plan desde el principio era que estuviera listo para la Semana 1.

Mahomes fue el último jugador de los Chiefs en ser anunciado durante las presentaciones previas al partido, rugiendo mientras el estruendo dentro del Arrowhead Stadium alcanzaba un clímax. Luego, procedió a jugar sin limitaciones aparentes, escapando cuando fue necesario, evitando los golpes fuertes cuando pudo y peleando por yardas extra cada vez que tuvo la oportunidad, como si nunca hubiera pasado nada.

Muy pocas cosas salieron mal para los Chiefs en esta noche.

Incluso con un novato no seleccionado en el draft, Kahlil Benson, como titular en el tackle izquierdo, los Chiefs dominaron a los Broncos en la línea. Kenneth Walker III, el MVP del Super Bowl, corrió para 173 yardas y anotó dos touchdowns en su debut con Kansas City, y los Chiefs acumularon 393 yardas de ofensiva mientras limitaron a los Broncos —que el año pasado pusieron fin a su racha de nueve años como campeones divisionales— a apenas 176 yardas.

Al final, Mahomes estaba de pie en el campo, levantando los brazos en señal de celebración e instando a lo que quedaba de una multitud eufórica a festejar una actuación brillante de los Chiefs para abrir su temporada.

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FUENTE: AP