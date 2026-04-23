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Patrick Bailey conecta jonrón de tres carreras y los Gigantes vencen 3-0 a los Dodgers

SAN FRANCISCO (AP) — Patrick Bailey rompió un juego sin anotaciones con un cuadrangular de tres carreras en la sexta entrada, después de que Shohei Ohtani dejó el montículo, y los Gigantes de San Francisco le propinaron a los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, su cuarta derrota en cinco juegos con una victoria de 3-0 la noche del miércoles.

Patrick Bailey, de los Gigantes de San Francisco, recibe un baño por parte de Willy Adames, derecha, después de batear el jonrón decisivo de tres carreras contra los Dodgers de Los Ángeles en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 22 de abril de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Tony Avelar)
Patrick Bailey, de los Gigantes de San Francisco, recibe un baño por parte de Willy Adames, derecha, después de batear el jonrón decisivo de tres carreras contra los Dodgers de Los Ángeles en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 22 de abril de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Tony Avelar) AP

Bailey conectó ante Jack Dreyer (1-1) después de que Jung Hoo Lee y el boricua Heliot Ramos pegaron sencillos para abrir la entrada y el toque de sacrificio de Drew Gilbert los avanzó.

Ohtani ponchó a siete en seis entradas sin permitir carreras, pero se fue con el juego 0-0 y vio terminar su mejor racha de embasarse en su carrera, en 53 juegos.

Protagonizó un duelo con el abridor de San Francisco Tyler Mahle (1-3), quien ponchó a cinco a lo largo de siete sólidas entradas para conseguir su primera victoria desde que se unió al club en enero. Ryan Walker lo cerró para su segundo salvamento en noches consecutivas.

Ohtani permitió un par de sencillos en la primera entrada, pero salió ileso y aun así ponchó a los tres bateadores. Los Gigantes tuvieron corredores en segunda y tercera con dos outs en la sexta tras sencillos de Matt Chapman y el dominicano Rafael Devers, pero después de una reunión con el receptor Will Smith, Ohtani ponchó a Casey Schmitt —y celebró bombeando el brazo mientras se iba del montículo a toda prisa; su jornada había terminado.

La racha de embasarse de Ohtani empató como la segunda más larga en la historia de los Dodgers, junto con Shawn Green. Duke Snider posee el récord del equipo con 58 juegos, del 13 de mayo al 11 de julio de 1954. La seguidilla de Ohtani también fue la más larga en las Grandes Ligas desde que el colombiano Orlando Cabrera se embasó en 63 juegos consecutivos del 25 de abril al 6 de julio de 2006.

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