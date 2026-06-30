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Patinadores rusos y bielorrusos pueden volver a eventos internacionales con estatus neutral

LAUSANA, Suiza (AP) — Los patinadores rusos podrán regresar a las competencias en los campeonatos mundiales y a las pruebas del Grand Prix la próxima temporada como atletas neutrales por primera vez desde la invasión militar a gran escala de Ucrania.

ARCHIVO - Foto del 19 de febrero del 2026, Adeliia Petrosian que participa como atleta neutral, compite en el programa libre de patinaje en los Juegos Olímpicos de Invierno. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 19 de febrero del 2026, Adeliia Petrosian que participa como atleta neutral, compite en el programa libre de patinaje en los Juegos Olímpicos de Invierno. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) AP

La Unión Internacional de Patinaje informó el martes que levantará el veto vigente que se impuso en febrero de 2022 que impedía a patinadores y oficiales de Rusia y Bielorrusia participar en sus eventos y podrán competir sus banderas y símbolos patrios.

Aun así, los atletas podrían enfrentar problemas para obtener visas de entrada de los países que albergan eventos del organismo.

En 2027, Finlandia será sede de los campeonatos mundiales de patinaje artístico y Corea del Sur albergará los de pista corta. China organizará los próximos mundiales de patinaje de velocidad.

La ISU citó el éxito de algunos patinadores de Rusia y Bielorrusia al clasificarse y competir en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 “sin incidentes relacionados”.

En el patinaje artístico en Milán, los rusos Adeliia Petrosian y Petr Gumennik recibieron autorización para competir con estatus neutral y ambos terminaron sextos en sus pruebas individuales. Viktoriia Safonova, de Bielorrusia, también compitió con el estatus de Atleta Neutral Individual.

La ISU también mencionó directrices del Comité Olímpico Internacional. El COI aconsejó a los organismos deportivos el 7 de mayo readmitir a atletas de Bielorrusia sin someterlos a una evaluación para el estatus neutral.

Los patinadores aprobados con estatus neutral no deben haber “en ningún momento desde febrero de 2022, apoyado activa y públicamente esa guerra”, señaló la ISU.

El organismo rector indicó que la decisión “no afecta la continua condena de la ISU al conflicto armado, ni el apoyo permanente de la ISU a los patinadores ucranianos”.

La exclusión de patinadores rusos y bielorrusos desde 2022 no fue, según la ISU, un castigo por la guerra, sino una decisión tomada “exclusivamente en interés de la seguridad de los participantes y la integridad de la competencia”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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