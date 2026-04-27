Pat Riley no se retira y dice que aún apunta a otro título con el Heat

No, no se retira. No, no renuncia. No, no se hará a un lado como presidente del Heat de Miami. Y no, la dinámica de poder en la cúpula de la directiva —el socio gerente general, Micky Arison; el director general, Nick Arison; Riley y el vicepresidente ejecutivo y gerente general, Andy Elisburg— tampoco ha cambiado mucho, según su apreciación.

Riley, de 81 años —y aún molesto por una temporada en la que el Heat se quedó fuera de los playoffs— insistió el lunes, en su sesión anual sobre el estado del equipo con reporteros, en que todavía puede imaginar otro desfile de campeonato por Biscayne Boulevard, tal como lo hizo cuando llegó por primera vez a Miami hace 31 años.

“¿Qué es lo que me hace querer hacerlo? Me encanta competir. Quiero decir, amo a esta franquicia, punto. Amo lo que hemos construido aquí durante 30 años. Ya sabes, algún día pasará. No crean que no lo he pensado. Estoy envejeciendo, ¿de acuerdo? Ahora tengo 81 años. Eso es envejecer. Creo que Micky y Nick decidirán si envejezco hasta quedar fuera. Pero me encanta lo que hago”, aseguró Riley.

Riley comenzó su sesión con una declaración, como es habitual, y ahí dejó claro que no le interesa tomar sus nueve anillos de campeón de la NBA y su legado en el Salón de la Fama para encaminarse al retiro.

El Heat ha tenido prácticamente la misma oficina principal durante la mayor parte del tiempo de Riley en Miami; Nick Arison es el director general desde 2011; Micky Arison el dueño del equipo durante toda la etapa de Riley, y Elisburg ha estado con el Heat en alguna función desde incluso antes de su primer partido en 1988. Se trata de un trabajo colaborativo y así sigue, y Riley parece estar más que conforme con eso.

Contando todos los partidos —temporada regular, playoffs y play-in— Miami tiene el cuarto mejor récord de la NBA desde que Riley llegó al sur de Florida, solo por detrás de San Antonio, los Lakers de Los Ángeles y Oklahoma City (contando los años de esa franquicia en Seattle).

“Aquí no tengo la última palabra. Nunca la tuve. Nunca la tuve cuando llegué. Y, francamente, no creo que la quiera”, manifestó Riley.

El grupo directivo, al parecer, está unido en este punto: Miami no fue lo suficientemente bueno esta temporada.

El Heat participó en el torneo de play-in en cada uno de los últimos cuatro años, y desde ahí llegó a las Finales de la NBA en 2023, pero no ha pasado de la primera ronda en las tres temporadas desde entonces. Eso no es suficiente para nadie, incluido él mismo, señaló Riley.

“Espero que las cosas sean diferentes. Vamos a ser muy agresivos”, aseguró Riley.

El pívot Bam Adebayo —quien tuvo un partido de 83 puntos esta temporada— cumple 29 años este verano y entra en su décima campaña. Miami todavía quiere construir alrededor de él y sabe lo molesto que estaba por un cuarto viaje consecutivo al play-in.

“Espero que podamos ayudar a Bam. Se merece más ayuda. Simplemente se merece ganar más porque hace un esfuerzo enorme. Así que no lo culpo por estar frustrado”, reconoció Riley.

En otros temas que Riley abordó:

— Tyler Herro se someterá a una cirugía preventiva y debería estar en la cancha en unas semanas.

— El Heat está muy avanzado en la planificación de un nuevo centro de entrenamiento, aunque no se ha anunciado ningún acuerdo.

— Al hablar de la situación de Terry Rozier —el exescolta del Heat que enfrenta cargos federales relacionados con apuestas— Riley indicó que no estaba encantado con el acuerdo que hizo que Charlotte enviara a Miami una selección de segunda ronda este año. Los Hornets recibieron una selección de primera ronda de Miami como parte del traspaso de Rozier. “Nosotros no negociamos ese acuerdo. Lo hizo la NBA. ... Esa no fue una muy buena situación”, expresó Riley.

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FUENTE: AP