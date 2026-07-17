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Partido Piratas-Guardianes es pospuesto por mala calidad del aire por humo de incendios forestales

CLEVELAND (AP) — El partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Guardianes de Cleveland programado para la noche del viernes ha sido pospuesto por preocupaciones sobre la calidad del aire debido al humo de incendios forestales procedente de Canadá y del norte de Minnesota.

Un aficionado lleva mascarilla durante una alerta por la mala calidad del aire debido al humo de los incendios forestales, antes del partido de béisbol entre los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia, el jueves 16 de julio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola)
Un aficionado lleva mascarilla durante una alerta por la mala calidad del aire debido al humo de los incendios forestales, antes del partido de béisbol entre los Mets de Nueva York y los Filis de Filadelfia, el jueves 16 de julio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola) AP

Un humo denso y hectáreas de incendios forestales oscureció los cielos en Estados Unidos desde la región de los Grandes Lagos hasta partes de la Costa Este, redujo la visibilidad y motivó advertencias de que respirar el aire en el exterior podría ser peligroso.

Funcionarios de muchas ciudades instaron a los residentes a permanecer en interiores o a usar mascarillas al salir, ya que la calidad del aire alcanzó niveles de insalubre a peligroso, lo que significa que es perjudicial para cualquiera, independientemente de sus condiciones de salud. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que un persistente sistema de alta presión ha atrapado el humo cerca del suelo.

El índice de calidad del aire era de 203 cuando el partido fue pospuesto a las 4:45 de la tarde EDT, un nivel considerado muy insalubre y peligroso.

El noreste de Ohio ha estado registrando cielos con humo y bruma durante los últimos dos días.

Está programada una doble cartelera dividida para el sábado, con horarios de inicio a la 1:10 de la tarde EDT y a las 7:10 de la tarde EDT

El partido de la noche del jueves en Filadelfia entre los Mets y los Filis fue adelantado a las 6:10 de la tarde EDT desde las 7:10 de la tarde. Fue el único juego en el calendario de las Grandes Ligas tras la pausa de esta semana por el Juego de Estrellas.

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