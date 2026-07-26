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Partido de Keiko Fujimori gana en alianza la presidencia del Senado en Perú

LIMA (AP) — El partido conservador Fuerza Popular, liderado por la presidenta electa Keiko Fujimori, alcanzó el domingo la presidencia del Senado de Perú en alianza con un partido de línea conservadora, lo que allana el camino para el gobierno entrante.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, flanqueada por su primer vicepresidente, Luis Galarreta (izquierda), y su segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres, pide silencio a sus seguidores durante la ceremonia de entrega de sus credenciales por parte de la Junta Nacional Electoral, el miércoles 15 de julio de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, flanqueada por su primer vicepresidente, Luis Galarreta (izquierda), y su segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres, pide silencio a sus seguidores durante la ceremonia de entrega de sus credenciales por parte de la Junta Nacional Electoral, el miércoles 15 de julio de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía) AP

Miguel Torres fue electo presidente de la cámara alta con 30 votos de respaldo —de un total de 60 senadores-- en alianza con el partido Renovación Popular, también de derecha, y cuyo militante Alejandro Muñante obtuvo la primera vicepresidencia. Otros 29 legisladores de oposición votaron en contra, y un voto fue anulado.

Tras reinstaurar el sistema bicameral luego de más de tres décadas, el Congreso define a sus autoridades, dos días antes de la toma de posesión de Fujimori para el período 2026-2031. La cámara baja, integrada por 130 diputados, elegirá a sus autoridades en las próximas horas.

“El retorno del Senado representa mucho más que una modificación en la estructura del Congreso, representa una oportunidad para elevar la calidad de nuestras decisiones”, afirmó Torres en su toma de juramento. Se busca un Estado “más prudente” y recobrar la confianza de los ciudadanos, agregó.

Torres, abogado y político con trayectoria legislativa (2016-2020), presidirá el Senado por un año. Además, es el segundo vicepresidente electo de Perú, elegido en los últimos comicios junto a Fujimori y al primer vicepresidente, Luis Galarreta.

El Congreso arrancará oficialmente su período anual legislativo el lunes.

Toma de posesión presidencial con presencia internacional

Tras ganar las elecciones presidenciales del 7 de junio, la conservadora Fujimori tomará posesión el 28 de julio, en una ceremonia a la que mandatarios de varios países han confirmado su asistencia, entre ellos Argentina, Chile, Panamá, Bolivia y Ecuador. El ministerio de Relaciones Exteriores de España confirmó la asistencia del rey Felipe VI.

En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el domingo el envío de una delegación presidencial para asistir a la investidura de Fujimori, encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

En la comitiva también estarán Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Lima; William Kimmitt, subsecretario de Comercio Internacional del Departamento de Comercio estadounidense; Erin Browne, asesora del secretario del Tesoro, y Viviana Bovo, asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

FUENTE: AP

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