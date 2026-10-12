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Partido del Al-Nassr en la Liga de Campeones AFC se retrasa tras alerta de seguridad en Riad

RIAD, Arabia Saudí (AP) — El partido de la Liga de Campeones Elite de la AFC entre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el Neftchi Fergana de Uzbekistán se retrasó una hora el lunes en Riad después de que la Defensa Civil de Arabia Saudí emitiera una alerta de seguridad.

Los pocos aficionados que acudieron al Al-Awwal Park permanecieron en sus asientos mientras los equipos esperaban para el saque inicial.

Al-Nassr ganaba 2-0 al descanso. El brasileño Angelo Gabriel adelantó al equipo local a los 33 minutos, y Cristiano puso el 2-0 tres minutos antes del descanso.

La coalición liderada por Arabia Saudí indicó que interceptó y destruyó en dos ocasiones misiles balísticos lanzados el lunes por los rebeldes hutíes hacia Riad. Al menos tres explosiones pudieron escucharse la noche del lunes en la ciudad.

La Defensa Civil de Arabia Saudí, que había advertido a los residentes mediante alertas enviadas a sus teléfonos, señaló después que el peligro había pasado.

Los hutíes, respaldados por Irán, se han atribuido una serie de recientes ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad en donde el fin de semana murieron al menos a 13 personas e hirieron a más de 300.

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