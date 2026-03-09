Paris Hilton lanza fondo de recuperación para empresarias tras desastres

ARCHIVO - Paris Hilton llega a la Gala Pre-Grammy el sábado 31 de enero de 2026, en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) AP

Hilton donará 350.000 dólares para poner en marcha Back in Business Recovery Fund, con el objetivo de recaudar al menos 1 millón de dólares para finales de marzo.

“Los negocios que pertenecen a mujeres son realmente el corazón de muchas de estas comunidades. Quiero poder impulsarlas y apoyarlas, poner el foco sobre ellas y de verdad marcar una diferencia en sus vidas”, dijo Hilton a The Associated Press.

La nueva iniciativa será una alianza entre la organización de impacto social de Hilton, 11:11 Media Impact, y GoFundMe.org, el brazo filantrópico de la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe, que aportará 100.000 dólares al lanzamiento del fondo.

Hilton y esas organizaciones distribuyeron más de 1 millón de dólares en subvenciones en efectivo a 50 pequeñas empresas propiedad de mujeres tras los incendios de Los Ángeles, que destruyeron su propia casa en Malibu.

Hilton comentó que perder la casa donde crecían sus hijos fue “muy emocional”, y la impulsó a pensar en otras madres que habían perdido no solo viviendas, sino también ingresos para sostener a sus familias.

Subvenciones, de hasta 25.000 dólares, se otorgaron a propietarias de guarderías, panaderías, librerías, estudios de danza y salones dañados por el incendio de Eaton, que devastó la comunidad de Altadena. El dinero ayudó a cubrir alquiler, nómina, reemplazo de equipos y reconstrucción.

Un año después, el 90% de los negocios beneficiarios sigue operando, según el Pasadena Women's Business Center, que también recibió una subvención para brindar asistencia técnica y mentoría a empresas afectadas.

Apoyo a una diseñadora floral

Entre las beneficiarias se encontraba Renata Ortega, quien dirigía su empresa de diseño floral Orla Floral Studio desde un garaje acondicionado junto a la casa de Altadena que compartía con su esposo y tres perros.

Ortega no sabía cómo mantendría su negocio en marcha después de que las llamas destruyeran su casa y el espacio del estudio, incluido todo su equipo floral y para eventos.

“Nada te prepara para esa magnitud de pérdida. No pensé que iba a poder volver a ponerme de pie porque me tomó años poder reunir el inventario que tenía”, dijo Ortega a The Associated Press.

También le preocupaban el personal que empleaba y los vendedores del mercado de flores que dependían de sus compras.

La subvención ayudó a Ortega a pagar el depósito de un espacio de estudio y a comprar una cámara frigorífica para flores que necesitaba con urgencia. Orla Floral ahora está “con reservas y a tope”, señaló. Pudo conservar a su personal y espera contratar a otra empleada pronto.

Atribuye gran parte de su crecimiento reciente a la subvención. “Fue directamente para que volviéramos a operar, pero en realidad para volver y mejor que nunca”, manifestó.

El apoyo también le dio a Ortega un impulso de motivación mientras afrontaba la reconstrucción de su casa y su sustento al mismo tiempo.

“Tienes que seguir adelante y tienes que seguir empujando y luchando”, se repetía Ortega. “Porque si alguien como Paris Hilton se fija en tu historia y piensa que eres importante, entonces tienes que creer en ti misma y también pensar que eres importante”.

Paris Hilton quería pensar en grande

Hilton también apoyó a las beneficiarias como clienta, luciendo con orgullo un mono ajustado de la tienda de ropa Crop It Like It’s Hot en el festival de música Coachella y contratando a proveedores de comida como Carmela Ice Cream y Hot Shrimp Mami para sus propias fiestas.

Esas relaciones la inspiraron a “pensar en grande” sobre una iniciativa nacional, explicó Hilton. También influyeron sus experiencias como mujer, madre y empresaria.

“Durante gran parte de mi carrera, me han subestimado", dijo Hilton, quien es bisnieta del magnate hotelero Conrad N. Hilton. "He trabajado muy duro para mostrarle a la gente que hay mucho más en mí”.

Aunque hay 14,5 millones de empresas propiedad de mujeres en Estados Unidos —un 39%, según Wells Fargo—, las mujeres, y especialmente las mujeres de minorías, reciben de manera desproporcionada menos inversión que los hombres a través de capital de riesgo y financiamiento mediante préstamos.

“Son las que tienen menos capital y menos recursos y, en particular, si además recaen sobre ellas responsabilidades principales de cuidado, a veces eso conduce a una mayor carga de recuperación”, dijo Rebecca Grone, directora de 11:11 Media Impact.

Al igual que el programa de Los Ángeles, el Back in Business Recovery Fund distribuirá subvenciones sin restricciones, en alianza con algunos de los 150 centros locales de negocios para mujeres repartidos por Estados Unidos.

Colaborar con los centros ayudará a identificar rápidamente a las mujeres afectadas y abre el acceso no solo a dinero en efectivo, sino a una comunidad de propietarias de negocios que enfrentan desafíos similares, indicó Amanda Brown Lierman, directora ejecutiva de GoFundMe.org. “Es realmente clave para el éxito”.

Brown Lierman agregó que las decisiones sobre cuándo activar el fondo también se basarán en contactar a los centros de negocios para mujeres para evaluar los impactos.

Aunque el dinero irá a las propietarias, el impacto está orientado a toda la comunidad, señaló Grone. Salvar negocios puede proteger empleos y recaudación fiscal, pero también puede preservar el alma de las comunidades, atrayendo de vuelta a casa a residentes desplazados.

“No quieres volver si la comunidad no está prosperando, así que, mientras la gente reconstruye sus hogares, las cosas que son familiares y hacen que una comunidad se sienta como hogar son igual de cruciales”, dijo Grone.

Una serie de YouTube llamada “Back in Business” también se estrenó el lunes, destacando a algunas de las empresarias de Los Ángeles. “Espero que realmente inspire a otros a querer donar y retribuir”, dijo Hilton.

Varias de las beneficiarias de Los Ángeles, incluida Ortega, se unirán a Hilton el lunes por la tarde para tocar la campana de cierre de la Bolsa de Nueva York, con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo.

Será uno de sus momentos de mayor orgullo, dijo Hilton, “para mostrar el poder de las mujeres cuando se unen”.

___

La cobertura de filantropía y organizaciones sin fines de lucro de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido. Para toda la cobertura de filantropía de AP, visite https://apnews.com/hub/philanthropy.

FUENTE: AP