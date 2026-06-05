Paredes pega jonrón por 3er juego seguido e impulsa 4 en triunfo 5-1 de Astros ante Atléticos

Compartir en:









Isaac Paredes, bateador designado de los Astros de Houston, arroja el bate mientras observa un elevado de sacrificio durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el viernes 5 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke) AP

El dominicano Jeremy Peña pegó un sencillo ante Jack Perkins (2-3) para abrir la primera entrada, extendiendo su racha de imparables a seis juegos, antes de que el cubano Yordan Álvarez recibiera una base por bolas. Paredes conectó su noveno cuadrangular para tomar ventaja de 3-0.

Álvarez, quien persiguió elevados en la primera entrada de Shea Langeliers y Nick Kurtz en el jardín izquierdo en su primera apertura allí desde el 5 de mayo, conectó un sencillo para abrir la tercera antes de anotar con un triple de Christian Walker. Luego Paredes elevó de sacrificio para una ventaja de 5-0.

Peter Lambert (5-4) navegaba sin problemas hasta que Brent Rooker pegó su noveno jonrón en la sexta. El derecho luego dio base por bolas a Tyler Soderstrom antes de un doble de Henry Bolte para colocar corredores en segunda y tercera con un out. El dominicano Enyel De Los Santos entró y ponchó a Zach Gelof antes de retirar a Jeff McNeil con una línea al venezolano José Altuve en segunda para limitar el daño.

Los Atléticos llenaron las bases con un out en la segunda, pero Lambert ponchó a McNeil y a Darell Hernaiz para mantener el 3-0. Permitió una carrera con cinco hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas y un tercio.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP