Paredes dispara jonrón de 2 carreras en el 1er inning y Astros superan 2-1 a Mellizos

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El mexicano Isaac Paredes, de los Astros de Houston, recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras ante los Mellizos de Minnesota, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/Craig Lassig) AP

El dominicano Jeremy Peña pegó un sencillo ante Zebby Matthews (1-1) para abrir el juego y el mexicano Paredes le siguió con su quinto jonrón —en cuenta de 3-2— para poner la pizarra 2-0.

Alexander (1-0) otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro, después de haber permitido 10 carreras en 6 1/3 innings a lo largo de sus dos primeras apariciones de esta temporada.

El relevista de los Mellizos, Bryan King, ponchó a Brooks Lee con su 13er lanzamiento para abrir la novena entrada y el boricua Victor Caratini fue retirado con un rodado en el siguiente pitcheo.

El venezolano Orlando Arcia conectó un sencillo con dos outs, mediante el que sacó del juego a King. Entró el dominicano Bryan Abreu y golpeó al bateador emergente Luke Keaschall con su segundo lanzamiento.

Arcia y Keaschall avanzaron con un lanzamiento descontrolado antes de que Abreu retirara a Byron Buxton con un elevado en territorio foul cerca de la tercera base para apuntarse su tercer salvamento en tres oportunidades.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP