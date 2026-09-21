americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Paramount llega a un acuerdo con estados por demanda contra compra de Warner, dice fuente de AP

NUEVA YORK (AP) — Paramount, propiedad de Skydance, llegó a un acuerdo el lunes con un grupo de fiscales generales estatales que habían presentado una demanda para impugnar la compra por parte de la empresa de Warner Bros. Discovery, lo que en la práctica despeja el camino para que avance la megafusión, le dijo a AP una persona familiarizada con el asunto.

ARCHIVO - La torre de agua de Paramount Pictures en Los Ángeles el 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)
ARCHIVO - La torre de agua de Paramount Pictures en Los Ángeles el 17 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo) AP

La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato. Los detalles del acuerdo con los estados no estaban disponibles de momento, pero se esperaba que se dieran a conocer más tarde en el día.

La coalición de estados, incluidos pesos pesados del entretenimiento como California y Nueva York, demandó para bloquear la fusión de 81.000 millones de dólares en julio, al alegar que una combinación Paramount-Warner “extinguiría la competencia” y conduciría a menos opciones para los consumidores, en particular para quienes asisten a salas de cine y para los clientes de cable en todo Estados Unidos.

Acompañada de una queja presentada también por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, la impugnación se encaminaba hacia un juicio antimonopolio completo, previsto para comenzar en marzo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
misterio por la cintumbare: su familia lleva dias sin saber donde esta y desaparece su instagram

MISTERIO POR LA CINTUMBARE: su familia lleva días sin saber dónde está y desaparece su Instagram

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

¡MARÍA ELVIRA HABLÓ CON TRUMP! aseguro que tuvo charla fantástica con el presidente Trump

¡MARÍA ELVIRA HABLÓ CON TRUMP! aseguro que tuvo charla "fantástica" con el presidente Trump

¡CRIMEN EN CANCÚN! Asesinan de un disparo en la cabeza a dentista cubano al salir de su consultorio

¡CRIMEN EN CANCÚN! Asesinan de un disparo en la cabeza a dentista cubano al salir de su consultorio

TRUMP LOGRA HISTÓRICO ACUERDO SOBRE GROENLANDIA: logra el control militar permanente para EEUU

TRUMP LOGRA HISTÓRICO ACUERDO SOBRE GROENLANDIA: logra el control militar permanente para EEUU

Un trabajador de rescate combate un incendio en el centro de operaciones financieras Intrade tras un ataque de dron ruso en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 21 de septiembre de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko)

Drones rusos golpean una ciudad del sur de Ucrania tras la oleada ucraniana de mil drones

Esta combinación de imágenes, de izquierda a derecha, muestra a la reportera de la Casa Blanca de MS NOW Akayla Gardne; la reportera de la Casa Blanca de CNN Betsy Klein y la reportera de la Casa Blanca de Politico Cheyenne Haslett cerca del complejo de la Casa Blanca, después de que se les negara la entrada al recinto y se confiscaran sus acreditaciones tras ser vetadas por el presidente, Donald Trump, el sábado 19 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Fotos/Jose Luis Magana)

CNN, MS NOW y Politico notifican al gobierno de Trump que demandarán por su veto en la Casa Blanca

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter