Para Haití, jugar contra EEUU en Miami se siente como volver a casa

ARCHIVO — Odeline Paul baila con una bandera de Haití en un evento del Mes de la Herencia Haitiana con la participación de la selección nacional de fútbol de Haití el 30 de mayo de 2026, en North Miami, Florida, antes del torneo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA. (Foto AP/Lynne Sladky, Archivo) AP

El encuentro en el Nu Stadium de Miami, un recinto con entradas que cuestan más de 158 dólares, ya está casi agotado y con la comunidad haitiana entusiasmada para animar al equipo.

Cientos de personas planean reunirse el viernes por la noche en el Little Haiti Cultural Complex para una velada de inicio con banda y el grupo de konpa T-Vice. Las leyendas del fútbol haitiano prometen saltar al campo el sábado por la mañana en Oak Grove Park, en North Miami, como una forma de conectar generaciones de aficionados haitianos al fútbol, celebrar a los atletas y aumentar la emoción.

“En conjunto, los eventos buscan crear un ambiente como de casa para Les Grenadiers, donde la música, la comida, los colores nacionales y el fútbol lleven la presencia de Haití a un estadio fuera de sus fronteras”, dijo Ernst “Zenno” Jean-Baptiste, exjugador y entrenador de la selección nacional, explicó durante una transmisión en vivo para promocionar los eventos.

“Queremos que sientan que no están llegando a un lugar desconocido”, añadió, en referencia a los jugadores", agregó.

Una es la de los haitianos que han construido comunidades en todo Estados Unidos mientras esperan que mejoren las condiciones en Haití. La otra involucra a miembros de la diáspora haitiana, que representan a su patria ancestral y una “migración de flujo inverso”, como la describe un académico.

El fenómeno ha llevado a que Haití juegue partidos como local fuera del país porque la incesante violencia alimentada por las pandillas los ha dejado sin acceso.

“Es una buena noticia que a Haití se le permita recibir su partido en el área de Miami, donde hay muchos haitianos”, señaló Judite Blanc, psicóloga y profesora asociada en la Universidad de Miami, de origen haitiano-estadounidense. “Pero aun así, organizar tu partido en el territorio del equipo rival crea un escenario al revés”.

Jean Berthol Bazile, un empresario de North Miami que acompañó a Jean-Baptiste en la transmisión en vivo, consideró que la inusual designación de “local” era apropiado para Haití.

“Esta es la capital de la diáspora haitiana”, afirmó Bazile, quien está revendiendo entradas para el partido.

“Esto es justicia poética para nosotros, después de que la FIFA nos desairara al no programar ninguno de los partidos de Haití en el Mundial en Miami”, agregó.

Encontrar casa lejos del hogar

Haití no ha disputado un partido de la selección nacional masculina en su propio territorio desde junio de 2021, cuando recibió a Canadá en un encuentro de las eliminatorias mundialistas en el Stade Sylvio Cator. Al mes siguiente, el presidente de Haití fue asesinado, lo que dejó un vacío de gobernanza que las organizaciones criminales han aprovechado.

A medida que la violencia de las pandillas se intensificó en Puerto Príncipe, el estadio, ubicado en el corazón de la capital, se volvió demasiado peligroso para acceder. En marzo de 2024, grupos armados tomaron el control de la instalación como base de operaciones.

Esta semana, el 11 de noviembre, tropas salvadoreñas tomaron el control. Las tropas ahora están utilizando el estadio como base militar.

En los últimos cinco años, Haití ha jugado partidos “en casa” en Curazao y Jamaica, cuyas instalaciones cumplen con las directrices de la FIFA y la Concacaf para estadios en partidos internacionales. Este otoño, semanas después de una trifulca posterior a un partido en República Dominicana, la Concacaf permitió que Haití jugara partidos como local en el territorio de sus rivales.

Los desplazamientos temporales reflejan una sensación que muchos inmigrantes haitianos que esperan regresar a casa encuentran familiar.

Edline Mompremier, otra residente de Miami, resume la situación del equipo.

“Haití puede ser nómada, pero no está sin hogar”, expresó Mompremier, quien planea asistir al partido con su hija de 9 años.

El latido de la diáspora se intensifica antes del partido

En ese sentido, la experiencia del equipo refleja la de los haitianos en el sur de Florida, hogar de una de las comunidades haitianas más grandes fuera de Haití.

Según un informe de septiembre de 2026 del Migration Policy Institute (MPI), casi 859.000 inmigrantes haitianos vivían en Estados Unidos en 2024. Florida representaba el 48% de esa población, mientras que el área metropolitana de Miami concentraba aproximadamente el 31% de los inmigrantes haitianos en todo el país.

De Homestead a Miami, de Fort Lauderdale a Palm Beach, los haitianos que viven en ciudades de todo el estado rebosan de entusiasmo. La fiebre de los Grenadiers también está atrayendo a haitianos mucho más allá del sur de Florida, incluidas muchas familias que no pudieron costear entradas para partidos del Mundial o viajar al extranjero.

Para ellos, ver a la selección nacional en persona crea una conexión que las transmisiones televisivas, el streaming y los viajes a larga distancia no pueden replicar. Aunque Haití jugó un amistoso mundialista en Miami a principios de este año contra Perú, este partido tiene más significado porque Haití es el anfitrión en un encuentro competitivo.

El momento también coincide con la Batalla de Vertières, el combate de la Revolución Haitiana asociado con el nombre del equipo, el 18 de noviembre. La Federación Haitiana de Fútbol y algunos organizadores de eventos han impulsado esa conexión en redes sociales al promocionar los partidos del mes.

“Todos llevarán su camiseta de la selección haitiana, traerán banderas, tchatchas y más para hacer ruido”, comentó Onèl Marius, quien viaja desde Orlando con su familia para asistir al partido.

“Queremos que los jugadores sientan un ambiente de regreso a casa desde el minuto en que entren al estadio”.

Migrar en sentido inverso

En la década de 1990, el gobierno haitiano lanzó una campaña llamada “Retounen Lakay” —en criollo haitiano, “Regresar a casa”— para alentar a los haitianos que habían huido de la dictadura de Duvalier a volver a Haití. Décadas después, una campaña similar lanzada por la Federación Haitiana de Fútbol, “Return to the Stadium” (“Regreso al estadio”), ha dado frutos para el fútbol haitiano.

Les Grenadiers, llamados así por los soldados de la Revolución Haitiana, está integrado por completo por jugadores de la diáspora. Dirigidos por el entrenador español David Badia, los 25 jugadores del equipo de este año nacieron en el extranjero o actualmente juegan en clubes principalmente de Europa y Norteamérica.

Jeffrey Kassing, profesor en la Escuela de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad Estatal de Arizona, estudia la relación entre el fútbol, la migración y la identidad de la diáspora. Ha observado esta “migración de flujo inverso” de jugadores de países más ricos que representan a los países de origen de sus padres en diversos deportes y lugares. En un artículo de investigación de 2025 sobre el tema, que coescribió, Kassing explica en detalle cómo los países pueden aprovechar el talento desarrollado fuera de sus fronteras para fortalecer sus selecciones nacionales.

“En ese sentido, pese a las desventajas para los jugadores que compiten localmente y algunos otros efectos socioculturales”, manifestó Kassing, “la migración de flujo inverso es un beneficio para Haití, como lo es para varios países —incluidos Curazao, Cabo Verde, Marruecos y México, entre otros—”.

Blanc considera que el fenómeno funciona en el equipo de Haití liderado por la diáspora para devolverlo a la Copa Mundial de la FIFA después de una ausencia de 52 años. Dijo que las reacciones y la solidaridad que mostraron los haitianos durante la campaña rumbo al Mundial demuestran que el fútbol tiene un poder extraordinario para unir y transformar a Haití.

“El fútbol es un medio poderoso para que el país logre unidad y una transformación positiva”, afirmó. “Que estos jugadores hayan sido formados en otros sistemas puede impulsar a los líderes a desarrollar la infraestructura deportiva, programas de formación juvenil y otros proyectos socioeconómicos”.

Incluso con los beneficios, Blanc indicó que el contraste del sábado es difícil de ignorar. Los jugadores haitianos seguirán sabiendo que no están en casa porque Miami no es Puerto Príncipe, explicó. Y, en términos numéricos, añadió, el equipo de Estados Unidos aún podría tener la ventaja.

“Es una buena noticia que a Haití se le permita recibir su partido en el área de Miami, donde hay muchos haitianos”, reiteró Blanc. “Pero aun así, organizar tu partido en el territorio del equipo rival crea un escenario al revés”.

Cuando suene el silbatazo inicial a las 4:30 de la tarde el sábado, cada equipo intentará tomar ventaja en la eliminatoria antes del partido de vuelta el 17 de noviembre en el TQL Stadium de Cincinnati. Eliminar a Estados Unidos para alcanzar las semifinales del torneo significará un boleto automático a la Copa Oro 2027. En los últimos 10 enfrentamientos entre ambas naciones, Les Grenadiers registraron cinco derrotas y cinco empates.

Aun así, aficionados como Rickenson Cher-Frère, propietario de una tienda de multiservicios en Fort Lauderdale que revende entradas para el partido, creen que Haití puede imponerse. En otro video de Facebook Live desde el Little Haiti Cultural Complex para promocionar los eventos previos al partido, Cher-Frère presumió del impacto de estar en Miami.

“Los haitianos no serán contenidos como las multitudes más pequeñas”, sostuvo. “Nuestra alma está aquí. Deberíamos vencer a Estados Unidos”.

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Este reportaje es una colaboración entre The Haitian Times y The Associated Press.

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FUENTE: AP