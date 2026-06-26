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Para Escocia y otros equipos en 3er lugar, empieza la espera del Mundial

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Los fervorosos aficionados escoceses conocidos como el Ejército del Tartán quizá quieran idear algunos cánticos nuevos y enérgicos para apoyar a selecciones como Irak, Egipto, Uzbekistán y España. Tal vez a algunos otros equipos también.

El director técnico de Escocia, Steve Clarke, reacciona tras el partido de fútbol del Grupo C de la Copa Mundial entre Escocia y Brasil en Miami Gardens, Florida, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
El director técnico de Escocia, Steve Clarke, reacciona tras el partido de fútbol del Grupo C de la Copa Mundial entre Escocia y Brasil en Miami Gardens, Florida, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

Escocia va a necesitar ayuda.

Los partidos podrían haber terminado para Escocia en este Mundial, salvo por uno: el duelo de la espera. Escocia terminó tercera en el Grupo C, lo que no alcanza para avanzar automáticamente, pero podría ser suficiente para quedarse con una de las ocho plazas de los dieciseisavos de final que se asignan a los mejores terceros.

“Por desgracia, es un juego de espera”, comentó el mediocampista escocés Kenny McLean. “Quizá los resultados nos favorezcan”.

Cada uno de los 48 equipos de este Mundial fue asignado a un grupo de cuatro. Los equipos que terminan primero y segundo en esos grupos avanzan automáticamente a la fase de eliminación directa, así que con 12 grupos, eso ocupa 24 plazas en un cuadro de 32 equipos.

Los equipos que terminen últimos en cada uno de los 12 grupos quedarán eliminados.

Eso deja a 12 terceros sitios en pos de las ocho plazas restantes. Un total de cuatro puntos casi con seguridad será suficiente para avanzar. Tres también les alcanzarían a muchos equipos.

Los empates entre los terceros, sin posibilidad de un desempate por enfrentamiento directo porque están en grupos distintos, se resolverán por diferencia de goles, goles anotados, el ranking de “juego limpio” de la FIFA y el escalafón mundial, si fuera necesario.

Bosnia-Herzegovina —que terminó tercera en el Grupo B con cuatro puntos tras una victoria, una derrota y un empate— será uno de esos equipos clasificados. Ecuador, que también terminó 1-1-1 y fue tercero en el Grupo E después de derrotar a Alemania el jueves, también será un tercero que avanzará a los dieciseisavos de final. Al igual Suecia, que avanzó con un empate 1-1 ante Japón en el Grupo F.

El jueves por la noche, Paraguay arribó también a cuatro unidades, con un empate ante Australia, que sumó esa misma cantidad pero se coló como segunda por mejor diferencia de goles.

Pero muchos equipos, incluido Escocia (tres puntos, con una diferencia de goles de menos 3), no tendrán otra opción sino quedarse esperando resultados que decidirán su destino, que en algunos casos podría no definirse sino hasta la noche del sábado. Si Irak, Egipto, Uzbekistán y España ganan sus últimos partidos de la fase de grupos, los escoceses probablemente avanzarían.

También hay otros caminos... e innumerables maneras de quedarse afuera.

“Cometimos errores, pero eso pasa en el fútbol”, señaló el defensor escocés Nathan Patterson. “Y ahora sólo tenemos que esperar que las cosas nos salgan a favor”.

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Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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