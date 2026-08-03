Panthers en silencio sobre el futuro contractual de Bryce Young

El QB de los Panteras de Carolina, Bryce Young (9), calienta durante el festival de aficionados del equipo de fútbol americano el viernes 31 de julio de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Scott Kinser) AP

El vicepresidente ejecutivo de operaciones de futbol americano de los Panthers, Brandt Tilis, manifestó el lunes que sintió que Young “ascendió” a un nuevo nivel la temporada pasada, y añadió que el techo del jugador de 25 años sigue siendo “desconocido”.

Después de ser enviado a la banca al inicio de su segunda temporada, la primera selección global del draft de 2023 respondió al lanzar para 3.011 yardas con 23 touchdowns y 11 intercepciones el año pasado, con marca de 8-8 como titular y guiando a los Panthers a un campeonato de la NFC Sur.

Aun así, Young parece listo para iniciar la temporada sin un contrato a largo plazo.

Tiene contrato para esta temporada por poco más de 12 millones de dólares. El equipo puede ejercer la opción del quinto año de Young en cualquier momento, lo que significaría pagarle una cifra proyectada de 25,9 millones de dólares en 2027.

Pero, tras tres años, normalmente este es el momento en que los equipos de la NFL consideran asegurar a un QB que seleccionaron alto —o a uno que consideran un jugador tipo franquicia— con un acuerdo a largo plazo.

“Yo diría que ascendió el año pasado y todavía tiene margen para seguir ascendiendo”, afirmó Tilis, quien fue el principal negociador de los Chiefs de Kansas City en 2020 cuando aseguraron a Patrick Mahomes con un contrato de 10 años y 477 millones de dólares.

“Su techo actualmente es desconocido y creo que eso es emocionante para nosotros. Está trabajando duro para llegar ahí”.

Cuando se le preguntó si los Panthers ya deberían tener una mejor idea de cuál es el techo de Young a estas alturas, Tilis respondió: “No necesariamente. El equipo también está creciendo. Él va a ascender a medida que el equipo ascienda, y viceversa. El equipo va a mejorar. Así que todo está bien”.

Tilis dijo que Young está bien posicionado para seguir desarrollándose esta temporada.

“El equipo es mejor, los entrenadores son buenos —Bryce también está haciendo el trabajo. Así que todo está ahí”, señaló Tilis. “Veremos cómo se desarrolla el año. Creo que todos estamos muy entusiasmados por lo que Bryce va a mostrar y por cómo le va a ir al equipo”.

Cuando se le preguntó si eso es un indicio de que el equipo podría esperar hasta después de la temporada para considerar una extensión de contrato para Young, Tilis se mantuvo evasivo y dijo que esas conversaciones permanecerán dentro de la organización y se tratarán en privado entre él, el gerente general Dan Morgan, el entrenador en jefe Dave Canales y el propietario del equipo, David Tepper.

“Quiero lo que sea mejor para la organización, así que no es algo que me corresponda decidir (solo a mí)”, expresó Tilis. “Es colaborativo”.

Canales: Young está jugando más rápido y tomando decisiones más rápidas

Canales dijo que está “realmente emocionado” por ver lo que hará Young al entrar en su tercer año en el sistema ofensivo actual, después de observarlo en el campamento de entrenamiento.

“Las jugadas especiales siguen apareciendo todos los días: moverse en el punto, avanzar en el bolsillo, poner pases con trayectoria, toda la precisión; pero la parte que más me ha impresionado en este campamento es su química con nuestros receptores”, comentó Canales.

Canales añadió que Young está “jugando mucho más rápido” y tomando decisiones más rápidas.

“Parece que está eliminando cosas antes del snap”, explicó Canales. “En su retroceso, empieza a descartar y evaluar cosas y está lanzando pases muy anticipados. Así que me encanta hacia dónde va. Me encanta que esté totalmente comprometido. Parece que lo está disfrutando mucho, así que lo tomamos día a día e intentamos desafiarnos de esa manera”.

Kenny Pickett será el titular como QB en el juego del Salón de la Fama

Young está firmemente afianzado como el mariscal de campo titular de Carolina, pero no jugará en el partido inaugural de pretemporada del jueves por la noche contra los Cardinals de Arizona en el juego del Salón de la Fama, dijo Canales.

Canales indicó que la mayoría de los titulares del equipo no participarán.

Kenny Pickett será el titular bajo centro y también se espera que Haynes King vea acción.

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FUENTE: AP