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Panthers ponen al receptor Xavier Legette en reserva de lesionados por lesión de rodilla

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Los Panthers de Carolina colocaron al receptor abierto Xavier Legette en la lista de reservas lesionados el sábado por una lesión de rodilla.

El receptor abierto de los Panthers de Carolina, Xavier Legette (17), atrapa un pase durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Falcons de Atlanta en Atlanta, el 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Mike Stewart)
El receptor abierto de los Panthers de Carolina, Xavier Legette (17), atrapa un pase durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Falcons de Atlanta en Atlanta, el 20 de septiembre de 2026. (Foto AP/Mike Stewart) AP

Legette, una selección de primera ronda del draft de 2024, ya había sido descartado para el partido del domingo por la noche contra los Lions de Detroit después de perderse la derrota de la semana pasada por 21-18 ante los Browns de Cleveland. Legette se lesionó en la Semana 2 al atrapar una recepción de 55 yardas contra los Falcons de Atlanta.

Legette suma dos recepciones para 64 yardas esta temporada.

Los Panthers ascendieron al receptor abierto Ja’seem Reed y al esquinero Robert Rochell del equipo de prácticas al roster activo.

La decisión sobre Legette llega tres días después de que los Panthers colocaran a los esquineros titulares Jaycee Horn y Mike Jackson en la lista de reservas lesionados.

El equipo también anunció que el tackle derecho novato Monroe Freeling superó el protocolo de conmoción cerebral y no tiene designación de lesión. Se espera que sea titular por quinto partido consecutivo contra los Lions.

El receptor abierto Jalen Coker es duda para el partido contra los Lions por una lesión en el cuádriceps y se considera una decisión que se tomará a la hora del juego.

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