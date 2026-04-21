Panthers: Bryce Young busca "dominar el ataque" con nuevo coordinador ofensivo

ARCHIVO - El quarterback Bryce Young de los Panthers de Carolina durante un juego contra los Rams de Los Ángeles, el 10 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Jacob Kupferman) AP

Pero tras hablar con Canales, el quarterback de los Panthers asumió el cambio y afirmó que está encantado con lo que Idzik —a quien describió como alguien con una “gran mente ofensiva”— aporta.

Idzik planea experimentar con una variedad de jugadas diferentes durante las próximas actividades del equipo en la temporada baja, con el objetivo de aprovechar al máximo el conjunto de habilidades de cada jugador.

“Valoro su disposición a ponernos en la mejor situación”, manifestó Young. “No es este enfoque general de ‘vamos a hacer X, Y, Z’ o ‘vamos a hacer esto X cantidad de veces en cada partido’ o ‘vamos a ejecutar este concepto X cantidad de veces’. Queremos probar un montón de cosas distintas durante este periodo de actividades. Quiere desafiarnos con algunas cosas nuevas”.

“Así que nosotros (como jugadores) queremos mostrarle en qué somos buenos y, a medida que lo vayamos descubriendo, que él pueda encontrar distintas maneras de que lleguemos a eso en el partido. Así que me entusiasma ese proceso”, añadió.

El quarterback, en su cuarto año, dijo que los jugadores deben poner de su parte desarrollando un “dominio de la ofensiva”.

Eso significa profundizar en el libro de jugadas y comprender a fondo todas sus variantes y conceptos únicos.

La esperanza es que eso se traduzca en un enfoque más fluido, ayudando a Young a entrar y salir de la bolsa más rápido y a evitar castigos por demora del juego y tiempos fuera innecesarios, un problema frustrante que ha afectado a la ofensiva de los Panthers en ocasiones durante las últimas dos temporadas.

“Queremos que los entrenadores nos carguen más responsabilidad en el campo porque confían en nosotros”, comentó Young.

Young dio pasos enormes en su tercer año.

La primera selección global del draft de 2023 registró máximos de su carrera en yardas por pase (3.011), pases de touchdown (23) y rating de pasador (87,8). A pesar de que la ofensiva se atascó en el tramo final en parte por lesiones en la línea ofensiva, los Panthers resistieron para ganar la división antes de caer ante los Rams de Los Ángeles por 34-31 en la ronda de comodines por un pase de touchdown tardío de Matthew Stafford.

Young señaló que saber que Tetairoa McMillan, Novato Ofensivo del Año de la AP en la NFL en 2025, y Jalen Coker regresarán como la dupla titular de receptores del equipo debería ser “enorme” porque aporta estabilidad.

“Es mucho más fácil en la pretemporada cuando tienes un plan, cuando tienes una visión, cuando puedes ser específico por jugador en las cosas que diseñamos y planificamos para los partidos y en lo que queremos trabajar en la pretemporada”, explicó Young. “Cuando tenemos esas conversaciones, no tienen que ser hipotéticas, lo cual sin duda es un lujo”.

McMillan, quien creció en California y compitió contra Young en la secundaria, dijo que supo que Young era un ganador cuando llegó a Charlotte el año pasado como la octava selección global del draft.

Así que no le sorprendió cuando Young lideró seis series ganadoras la temporada pasada, con lo que llegó a 12 en su carrera, más que cualquier quarterback de la liga desde 2023.

“A la hora decisiva, lo que me sorprendió fue lo tranquilo y sereno que estaba en esos momentos”, expresó McMillan.

Tras la primera aparición en playoffs de la franquicia desde 2017, Young rebosa confianza y está ansioso por que llegue la temporada.

Pero advirtió que los Panthers “no pueden levantar el pie del acelerador” mientras buscan repetir como campeones de división, avanzar más en los playoffs y seguir en la dirección correcta.

Está convencido de que Canales no permitirá que eso ocurra.

“Tengo toda la fe del mundo en el coach”, dijo Young. “Si siente que (ceder las funciones de cantar las jugadas) es lo mejor para el equipo, entonces sé que es lo mejor para el equipo. Confío en él y en su decisión”.

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FUENTE: AP