Panamá informa de una muerte por sismo; réplicas impiden que cientos regresen a sus casas

Una casa parcialmente derrumbada permanece en pie tras un terremoto que sacudió San Isidro, Panamá, el sábado 10 de octubre de 2026. (Foto AP/Aris Mariota) AP

El gobierno de Panamá confirmó el miércoles la muerte de Elena Barría, de 68 años, quien había resultado gravemente herida a causa del sismo del pasado viernes, pero no precisó dónde residía la víctima. En tanto, más de veinte personas han sufrido heridas de distinta consideración por el temblor que afectó la región central del país.

Las autoridades han declarado el estado de emergencia nacional, el cual permite destinar hasta 100 millones de dólares para emprender las tareas de recuperación de viviendas, iglesias, establecimientos públicos y carreteras que han sufrido destrozos.

Luis Chávez Mendoza, de 54 años, relató a The Associated Press que su casa y otras de su comunidad en la provincia de Herrera, situada en la península de Azuero —en la costa del Pacífico— quedaron destruidas. Las sacudidas posteriores obligaron a niños y ancianos a pasar la noche en la carretera.

Además de alimentos y medicamentos, Chávez pidió atención psicológica. “Cada ruido que uno escucha piensa uno que ya vienen los temblores”.

Clara Consuegra, de 73 años y vecina de un pequeño y pintoresco pueblo de la provincia de Los Santos, en la península de Azuero, contó que estaba sola cuando comenzó el terremoto y que una vecina la ayudó a salir de su vivienda tomándola de la mano.

Consuegra había vivido entre 20 y 25 años en su casa. “Eso fue una cosa muy grande...a empezar de nuevo”, respondió cuando le preguntaron por su futuro.

Sucesión de sacudidas

El geógrafo Arkin Tapia Espinosa, jefe de la Red Sísmica del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, indicó a AP que el sistema había registrado 611 réplicas.

Explicó que este número podría ser de al menos el doble, porque esas son únicamente las que están registradas ya que hay otras que no son detectadas porque son de baja frecuencia. “Estimo yo que podrían estar por el orden de los 1.200 a 1.400 réplicas”.

Durante la entrevista con Tapia, un timbre sonaba cada tanto, seguido de una voz que anunciaba la magnitud, la profundidad y el tiempo transcurrido desde cada sismo. Era el equipo que registraba las réplicas.

El experto explicó que estos movimientos pueden continuar durante semanas o meses, aunque deberían disminuir en frecuencia y magnitud, y que sacudidas menores pueden provocar el colapso de casas debilitadas.

El impacto económico

El economista Eric Molino señaló por su lado que los caminos de acceso cortados dificultan el transporte de productos agrícolas, incluidos los destinados a la exportación. También mencionó puentes comprometidos y hoteles afectados en momentos en que se acercan las fiestas nacionales de noviembre.

El economista señaló que se le han cortado caminos de acceso a muchas personas que se dedican a la agricultura de subsistencia y a la de exportación.

Las pérdidas por el sismo todavía no se conocen del todo, pero sus efectos en el trabajo y el comercio van a durar meses, según el analista.

Molino aclaró que el golpe a la economía puede ser peor que los daños en la infraestructura si se toma en cuenta la producción perdida. “A mediano y largo plazo empiezas a considerar las afectaciones al empleo, las afectaciones al comercio; puede que el número evidentemente sea mucho más grande”, señaló.

El gobierno autorizó dos fideicomisos, uno estatal y otro administrado por el sector privado, con el fin de canalizar fondos de asistencia humanitaria y para la reconstrucción de viviendas. Asimismo comenzó a enviar materiales de construcción a las zonas afectadas.

Instituciones públicas, empresas y organizaciones humanitarias también están movilizando ayuda para las comunidades afectadas. Los daños en caminos y puentes dificultan el acceso a áreas rurales, mientras que las lluvias complican las labores, por lo que parte de los suministros llega por vía aérea y marítima mientras se habilitan las rutas terrestres.

Mientras tanto, vecinos y voluntarios distribuyen ayuda. En La Colorada, en la provincia de Los Santos, una joven de 21 años relató que entrega agua, alimentos y ropa a familias afectadas. Varios de sus parientes se refugian en la casa de su abuela, que tuvo daños menores.

FUENTE: AP