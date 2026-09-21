Palmer y Rice, entre 5 bajas de Inglaterra para la Liga de Naciones

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Cole Palmer celebra tras marcar el cuarto gol de Chelsea ante Brighton en el partido de la Liga Premier, el sábado 30 de agosto de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

La selección nacional informó que Marcus Rashford, Declan Rice, Tino Livramento y Kobbie Mainoo también quedaron descartados para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra la campeona del mundo España, Croacia y República Checa (dos veces) debido a problemas de lesión no especificados.

Se convocaron a dos jugadores como reemplazos: el mediocampista de Everton James Garner y el volante creativo de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.

La semana pasada, Tuchel manifestó que Palmer tendría “algo que demostrar” tras su regreso a la convocatoria, después de haber sido una ausencia destacada en el plantel de Inglaterra que fue al Mundial y alcanzó las semifinales antes de perder ante Argentina.

Palmer disputó el partido completo en la última presentación de Chelsea, una derrota 3-0 en Brentford el viernes.

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FUENTE: AP